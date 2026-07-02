Chile, Uruguay y Paraguay sellan alianza contra el crimen

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Durante cumbres bilaterales en las capitales sudamericanas, los mandatarios suscribieron memorandos de infraestructura, comercio y control fronterizo. La diplomacia avanza tras la cumbre del bloque para frenar delitos complejos y potenciar el corredor bioceánico.

El presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, concretó la expansión geopolítica del denominado Acuerdo de Santiago tras suscribir compromisos bilaterales con el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, y el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña. La estrategia de seguridad transnacional busca estandarizar normativas contra organizaciones delictivas y consolidar inversiones conjuntas, acciones ejecutadas inmediatamente después de la cumbre del Mercosur celebrada en la ciudad de Asunción.

Desde la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes en Montevideo, los líderes analizaron el desarrollo del corredor bioceánico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, además de evaluar proyectos conjuntos sobre pesca y asuntos antárticos. Orsi anticipó la integración formal uruguaya a la iniciativa chilena a corto plazo. “Estoy seguro de que en los próximos meses estaremos acordando el de seguridad, por ejemplo, un muy buen acuerdo, y otros que tienen que ver con infraestructura“, sostuvo el administrador anfitrión.

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Las cumbres bilaterales fijan como meta primordial desmantelar actividades ilícitas mediante operaciones coordinadas en aduanas e inteligencia compartida. Kast argumentó que la región “ha sido vulnerada por el crimen organizado transnacional“. Al defender la estandarización judicial del continente, el presidente andino afirmó: “El crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo“.

Orsi, quien ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur, precisó que este rol diplomático facilita la articulación directa con Bolivia, Colombia y Ecuador, países que mantienen estatus de Estados asociados. Finalizadas las exposiciones ejecutivas, los cancilleres Mario Lubetkin y Francisco Pérez Mackenna firmaron un convenio de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital y un memorando de entendimiento entre las academias diplomáticas de ambas naciones. “Más allá de lo político, nos une la defensa de la democracia“, subrayó Kast, líder que asumió su mandato en marzo.

Un día antes de aterrizar en suelo uruguayo, la comitiva chilena mantuvo una mesa de trabajo con Peña en el Palacio de Gobierno de Asunción. Ambos jefes de Estado emitieron una declaración conjunta orientada a promover oportunidades de inversión y fortalecer el comercio bilateral. Los diplomáticos pactaron profundizar la lucha para prevenir la trata de personas y asistir a sus víctimas, sumando acuerdos paralelos en ciencia, innovación, educación, cultura, turismo, deporte, asuntos consulares y registros migratorios. (Agencia OPI Santa Cruz)