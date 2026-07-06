Cae la imagen digital de Javier Milei por quinto mes consecutivo

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El ecosistema de redes sociales refleja un deterioro sostenido en la valoración pública del titular del Ejecutivo. Las denuncias contra exfuncionarios y la exposición de la secretaria general de la Presidencia traccionaron el rechazo de los usuarios, mientras dirigentes del PRO compensan el déficit de imagen oficial.

Javier Milei, presidente de la Nación, acumuló un 53% de menciones negativas en el ecosistema digital de Argentina durante junio. La consultora Ad Hoc Digital elaboró un análisis sobre la conversación pública donde detectó el quinto mes consecutivo de caída para la figura del mandatario.

El estudio se estructuró procesando datos entre el 1° y el 30 de junio de 2026 mediante sistemas de medición como Onclusive y Google Trends. El rastreo abarcó redes sociales de acceso público y arrojó un saldo de 38% de interacciones positivas y 9% neutras para el Presidente de la Nación. Las menciones favorables se apoyaron exclusivamente en referencias sobre la reducción de la inflación y la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia.

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El documento identifica las denuncias contra Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, como el principal factor de la crisis de reputación. La conversación sobre este exfuncionario le imprimió a su perfil digital un 71,1% de negatividad. El informe detalla que las decisiones gubernamentales adoptadas frente al escándalo profundizaron el daño y derivaron en una conversación masiva perjudicial tras su dimisión.

A este escenario se anexó la medición sobre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, cuya exposición pública operó en detrimento del esquema oficial. La funcionaria registró un 71% de comentarios adversos y apenas un 17,2% de valoraciones favorables por parte de los usuarios.

El rol del PRO en el equilibrio digital

El desglose de actores políticos posiciona a Patricia Bullrich, senadora nacional, como la dirigente aliada que mayor positividad aportó al Gobierno. La expresidenta del PRO cosechó un 43,6% de menciones favorables tras aplicar una estrategia de diferenciación pública durante la vigencia de los conflictos del gabinete.

A la par, las publicaciones vinculadas al expresidente Mauricio Macri exhibieron un incremento del 26% respecto a la medición de mayo. El análisis de la consultora concluye que la presencia de figuras originarias de esa fuerza resulta un eje articulador, debido a que el bloque parlamentario del PRO sostiene las mayorías legislativas que requiere la administración libertaria tras las elecciones de octubre de 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)