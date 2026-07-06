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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres firmó el contrato para la construcción del nuevo Conducto Pluvial de Descarga al Mar en Comodoro Rivadavia en el marco del Plan Galina, una obra estratégica que demandará una inversión superior a los $16.700 millones.

La obra permitirá mejorar de manera sustancial el sistema de drenaje urbano, reducir el riesgo de anegamientos y brindar una solución estructural a una problemática histórica de la ciudad.

La intervención fue diseñada con un horizonte de servicio de 50 años y los trabajos comenzarán durante la semana del 13 de julio.

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La inversión se efectúa bajo la modalidad de ajuste alzado, tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos y fue adjudicada a la empresa C.P.C. S.A.

El gobierno provincial señaló que las obras actuales “resultan insuficientes para absorber los caudales pluviales de ese sector de la ciudad, por lo que el nuevo conducto complementará la infraestructura actual, incrementando de manera significativa la capacidad de evacuación de las aguas de lluvia y mejorando el funcionamiento integral del sistema de drenaje urbano”.

Por su parte, Torres sostuvo que “es una obra muy esperada por los comodorenses y representa una respuesta concreta a un problema estructural que durante años nadie resolvió”.

“Las grandes ciudades necesitan obras que resuelvan problemas estructurales y no soluciones de corto plazo. Este conducto pluvial es una inversión estratégica que Comodoro esperaba desde hace muchos años y que va a mejorar la calidad de vida de miles de vecinos cada vez que haya lluvias intensas” afirmó el gobernador. (Agencia OPI Chubut)