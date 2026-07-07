Investigan caza de pumas en Chubut

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(OPI Chubut) – La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE-AyDA) inició una investigación contra personas sospechadas de haber cazado ejemplares de puma y exhibir las fotos en redes sociales.

La medida judicial se dispuso de oficio desde la fiscal jefe Florencia Gómez quien detectó imágenes en redes sociales donde se encuentran personas posando junto a los cuerpos de pumas que, presuntamente, fueron abatidos con armas de fuego.

En una tarea conjunta con la Policía de Investigaciones Rurales, identificaron a los presuntos responsables y solicitaron allanamientos al juzgado en distintos establecimientos rurales de Chubut.

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Durante los procedimientos se secuestraron “armas de fuego de alto calibre y dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias para obtener nuevos elementos de prueba”.

La Fiscalía pidió nuevas medidas investigativas para dar con los ejemplares de los pumas, con el objeto de realizar estudios científicos y preservar restos biológicos que puedan incorporarse como evidencia en el expediente. (Agencia OPI Chubut)