Defensa Civil restringe circulación por vientos de gran intensidad

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(OPI TdF) – La administración local exige fijar materiales en construcciones y suspender actividades externas. El operativo preventivo sostiene la atención telefónica continua frente al impacto del fenómeno climatológico que ingresa desde el norte.

Durante la madrugada del lunes 6 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta vientos sostenidos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora sobre la ciudad de Ushuaia.

La Dirección de Defensa Civil dependiente de la Municipalidad de Ushuaia decreta el nivel de alerta amarilla para restringir la circulación pública.

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En las áreas residenciales, las autoridades municipales obligan a los propietarios a verificar los anclajes de chapas, los cercos perimetrales y las estructuras livianas ubicadas en balcones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)