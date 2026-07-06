Inspeccionan inmuebles de Cirio e Insaurralde por lavado de activos

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Las diligencias judiciales documentaron armamento y cajas fuertes en el inmueble porteño de la modelo, espacio que una testigo civil identificó como el escenario de las grabaciones con moneda extranjera. La defensa legal de la acusada rechazó las imputaciones durante la finalización del operativo.

Efectivos de Gendarmería Nacional inspeccionaron el 6 de julio de 2026 las propiedades de Martín Insaurralde y Jesica Cirio en Buenos Aires. La justicia federal investiga por enriquecimiento ilícito el origen geográfico de un video con dólares, presuntamente grabado en la residencia de la modelo.

Según el acta de procedimiento de la causa, los operativos se ejecutaron en el departamento ubicado en la calle Ortega y Gasset al 1600, perteneciente a la investigada. Una testigo civil afirmó ante las autoridades que el material difundido con fajos de dólares se registró físicamente en el vestidor de esa unidad funcional.

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El inventario documentó la existencia de tres cajas fuertes, de las cuales la unidad de mayor tamaño se encontraba oculta detrás de un espejo. El personal interviniente secuestró durante el allanamiento dos armas de fuego, municiones, cargadores, monedas de oro y plata, junto a dos bolsas plásticas con presuntos estupefacientes.

Al finalizar la recolección de pruebas, la representación legal desestimó los señalamientos de la testigo civil. “En principio, allí no se habría grabado el supuesto video”, declaró Claudio Caffarello, abogado defensor de la modelo, ante los medios de comunicación presentes.

Inspección judicial en la vivienda del ex intendente

Las autoridades continuaron las inspecciones en el country Fincas San Vicente, propiedad vinculada al ex intendente de Lomas de Zamora. Según consta en los registros del expediente, tres testigos desestimaron similitudes arquitectónicas entre la residencia bonaerense y el material audiovisual bajo investigación.

Los testimonios formales indicaron que el ambiente analizado en la provincia de Buenos Aires posee dimensiones amplias con vidrios oscurecidos, características opuestas al espacio angosto visualizado en la grabación original. Las actas oficiales certificaron que el inmueble se encontraba deshabitado al momento de la intervención, con los muebles cubiertos por telas protectoras y sin alteraciones recientes.

Peritajes informáticos sobre los dispositivos

Para continuar con el análisis probatorio, peritos informáticos especializados iniciarán el 7 de julio de 2026 la extracción de información del teléfono celular perteneciente a la figura pública. El dispositivo móvil fue entregado a las autoridades judiciales con anterioridad a la ejecución de los procedimientos oculares en ambas residencias. (Agencia OPI Santa Cruz)