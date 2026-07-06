La Coalición Cívica objetó la reforma electoral oficialista

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El jefe de la bancada opositora acusó al Poder Ejecutivo de impulsar herramientas legales para concentrar el control del Estado. Las declaraciones señalan presiones institucionales hacia los mandatarios provinciales mediante condicionamientos financieros vinculados a la obra pública.

Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de la Coalición Cívica, rechazó el 6 de julio de 2026 la reforma política promovida por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados. El legislador denunció al oficialismo por instrumentar un cambio en el sistema de votación destinado a garantizar la perpetuidad del presidente Javier Milei en el poder.

Durante una entrevista radial, el referente parlamentario afirmó que la iniciativa de La Libertad Avanza anula los principios de equidad de la boleta única. “Hay que desenmascarar lo que se esconde detrás de la reforma política, porque nos quieren vender que tiene más transparencia y menos gasto, pero lo que se pretende es concentrar el poder“, sostuvo el legislador nacional.

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El representante legislativo vinculó la redacción del texto oficial con una estrategia de sometimiento territorial. Según el análisis de su bloque, el esquema normativo fomenta la hiperpolarización e instala un sistema de colectoras asimilable a una ley de lemas encubierta que anula a las terceras fuerzas.

“El proyecto encaja con una metodología de ejercicio del poder que venimos viendo, y que tiene que ver con el disciplinamiento y la política de látigo y billetera, que incluye la promesa de obras públicas“, detalló el diputado en declaraciones a Radio Rivadavia.

Karina Milei y la liberación del financiamiento privado

Desde su bancada exigieron a los mandatarios provinciales e integrantes del Congreso nacional que defiendan la autonomía de sus jurisdicciones. La crítica apuntó directamente contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, a quien identificaron como la ejecutora de un plan para subordinar el interior del país bajo una estructura autocrática.

Como contrapropuesta, el espacio político planteó debatir un esquema de elecciones primarias no obligatorias, separando esa discusión del origen de los fondos de campaña. “Podemos discutir seriamente el financiamiento de las campañas políticas, pero no permitiendo un financiamiento obsceno por parte de los privados como se pretende en esta reforma“, concluyó el parlamentario. (Agencia OPI Santa Cruz)