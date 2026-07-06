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El Palacio de Hacienda colocará el título AO29 a una tasa de interés del 6% anual para captar el vencimiento de dólares remanentes.

La contradicción en el discurso de la solvencia fiscal quedó expuesta en el Boletín Oficial, donde el Gobierno nacional oficializó una nueva ronda de endeudamiento doméstico para cubrir los baches del programa financiero 2026, desmintiendo la prometida independencia del crédito.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la emisión de un nuevo título público bajo legislación argentina por un monto total de U$S 2.000 millones. La colocación estipula un vencimiento fijado para el año 2029 (AO29) y devengará un cupón de interés del 6% con amortizaciones de carácter mensual.

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El equipo económico diseñó la primera licitación del próximo jueves sin fijar un monto máximo de suscripción. El objetivo central de la maniobra consiste en aspirar la liquidez remanente del pago de U$S 4.300 millones que el propio Estado nacional debe realizar esa misma jornada.

Esta estrategia de absorción de divisas impacta de forma directa en las provincias de la Patagonia. Al concentrar los dólares disponibles en el circuito regulado por el BCRA, la administración central seca la plaza financiera local y obliga a distritos como Santa Cruz o Chubut a convalidar tasas superiores al 8% si pretenden colocar letras provinciales para cubrir sus déficit corrientes.

Las planillas oficiales del mercado mayorista exponen los datos técnicos de la jornada:

El bono AO29 replicará la estructura de los títulos previos con un interés del 6% .

replicará la estructura de los títulos previos con un interés del . El índice de Riesgo País perforó la barrera técnica y se ubicó en 412 puntos .

. El tipo de cambio oficial en el Banco Nación abrió a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

El comportamiento de las cotizaciones y las brechas cambiarias

La plaza financiera reaccionó con subas generalizadas en los activos financieros tras el anuncio del Palacio de Hacienda. Las acciones que integran el panel general del MERVAL registraron un avance del 1%, en sintonía con el recorrido alcista que exhibieron los certificados ADR en las pantallas de Nueva York.

La devaluación mensual programada continúa licuando el poder de compra de las partidas provinciales no automáticas. En el segmento libre, el Dólar Blue operó en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, mientras que el Dólar Mayorista cerró su banda en un promedio de $1.481 comprador y $1.490 vendedor.

Las opciones financieras mostraron una brecha persistente frente al esquema oficial. El Dólar MEP finalizó la rueda en un valor de $1.521,19, el Contado Con Liquidación (CCL) se pactó a $1.566,51 y el Dólar Tarjeta que grava los consumos en el exterior consolidó un piso de $1.963. (Agencia OPI Santa Cruz)