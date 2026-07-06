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El titular del Palacio de Hacienda confirmó que el Gobierno se financia al 6% a 10 años y utilizará la emisión de deuda local exclusivamente para cubrir capital heredado.

El Ministerio de Economía confirmó un excedente de financiamiento de U$S 3.700 millones para 2026, diseñado como un colchón operativo para atravesar el próximo año electoral sin recurrir a los mercados internacionales de crédito.

Durante la presentación del programa financiero 2027 realizada este lunes, Luis Caputo oficializó que el Gobierno nacional solo refinanciará el capital de la deuda existente mediante nuevas emisiones. Los intereses acumulados, en cambio, se liquidarán con los fondos provenientes del superávit fiscal corriente.

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Esta arquitectura financiera busca comprimir el ratio deuda-PBI del país. Sin embargo, la succión de liquidez en el mercado doméstico mediante legislación local encarece las tasas de endeudamiento para provincias como Santa Cruz, forzadas a reestructurar sus propios pasivos sin transferencias ni asistencia federal.

La postergación de Wall Street y el plan de emisión local

Acompañado por los funcionarios José Luiz Daza y Federico Furiase, el ministro relativizó el regreso inmediato de Argentina a las plazas globales de crédito. Salir al mercado internacional quedó relegado a una opción contingente y dejó de ser el objetivo del equipo económico.

La estrategia fiscal de la administración central para blindarse de la volatilidad externa se sostiene sobre tres variables técnicas precisas:

El Estado nacional coloca deuda actual a una tasa promedio del 6% con vencimientos extendidos a 10 años .

con vencimientos extendidos a . El fondeo asegurado para 2026 superó las previsiones oficiales por U$S 3.700 millones .

superó las previsiones oficiales por . El perfil de vencimientos del año 2027 será absorbido íntegramente mediante la emisión de bonos bajo legislación local.

La meta del investment grade para el mandato de Javier Milei

La administración libertaria proyecta alcanzar la calificación de grado de inversión al finalizar un eventual segundo mandato de Javier Milei. Esta categorización financiera reduce los costos del endeudamiento soberano y amplía los plazos de pago frente a los acreedores internacionales.

Los propios equipos técnicos del Gobierno reconocen las barreras para alcanzar este estatus en el corto plazo. Dos de las tres principales calificadoras de riesgo de Wall Street le advirtieron al Ministerio de Economía sobre la dificultad matemática de lograr esta mejora, mientras el Tesoro depende de un prefinanciamiento interno que ya acumuló un extra de U$S 3.700 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)