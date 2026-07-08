Murió un adolescente en un choque en El Calafate

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Un adolescente de 14 años falleció el lunes por la noche tras protagonizar un accidente cuando conducía una motocicleta que impactó contra una camioneta en el barrio Cañadón de El Calafate.

El joven circulaba en una motocicleta por la avenida Juan Esteban y, al llegar a la intersección con Rosa Fuentes, chocó con una camioneta.

Tras el impacto, el adolescente sufrió graves heridas y fue asistido en el lugar por personal médico quienes lo trasladaron en ambulancia hasta el hospital local.

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En el nosocomio se confirmó su deceso. En tanto, el conductor de la camioneta quedó demorado y a disposición del juzgado de Instrucción. (Agencia OPI Santa Cruz)