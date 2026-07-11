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(OPI Chubut) – El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili firmó un acuerdo salarial con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) que implica un incremento del 19%, a pagarse en cuotas del 3% hasta noviembre.

La propuesta implica además dos bonos: a fines de julio y en el mes de septiembre.

Macharashvili estuvo junto al secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de la cartera de Economía, Fernando Barría; el responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas mientras de la parte sindical estuvo el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Omar Unquén; y representantes de dicha organización sindical.

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El incremento salarial contempla el pago retroactivo desde junio y será por un acumulado del 19% para el mes de noviembre.

Macharashvili afirmó que “logramos firmar este acuerdo paritario que incluye un incremento salarial del 3% mensual, con algunas características específicas. Esto significa un esfuerzo económico muy grande para el municipio, especialmente en el contexto que estamos atravesando, por lo que este es el mejor acuerdo al que se pudo arribar, algo que el gremio entendió”.

“La paritaria permanecerá abierta para continuar trabajando tanto en la cuestión salarial como en otros aspectos inherentes a las condiciones del personal municipal. De momento, en septiembre volveremos a reunirnos para analizar la situación”, aseguró el jefe comunal. (Agencia OPI Chubut)