- Publicidad -

Una nueva mesa de negociación salarial se llevó a cabo esta tarde entre la policía y las autoridades del gobierno lo cual terminó por coronar el fracaso de siete intentos de acuerdos previos, donde las diferencias sustanciales de los aumentos pactados está en el tiempo y en la cantidad de sumas en negro que son rechazadas por los cuadros y como no podía ser de otra forma, esta tarde terminó sin acuerdo, la reunión que mantuvieron en la Escuela de Policía Victoriano Taret tras una larga discusión entre las partes con la presencia del Secretario de Estado de Trabajo de la provincia Javier Aravena, el Jefe de Policía Comisario General Diego Agüero y el subjefe de la repartición comisario General Luis Bordón mientras que por Penitenciaria (MUPP) participó el sargento Felipe Gogol, el escribiente Víctor Cortes y el sargento Eduardo Delima.

El ofrecimiento en términos generales, consistió en un salario de $ 1.600.000,00 de acá al mes de diciembre y sobre la integración del mismo, giró uno de los principales desacuerdos, ya que los efectivos pretendían que el monto se integrara a partir de este mes y el gobierno se lo desdoblaba en todo un semestre.

Por otra parte si bien algunos ítems se regularizaron, aún restan muchas sumas en negro que no son aceptadas por los efectivos en servicio, por cuanto a quienes se retiren, esas sumas integraran el salario y a los que hoy son retirados, no les correspondería cobrarlas por su carácter no remunerativo.

- Publicidad -

Tras el fracaso de esta nueva instancia, los policías decidieron profundizar la manifestación en las calles, lo cual viene sucediendo desde que se inició la crisis, con carpas frente a la casa de gobierno, luego dentro del jardín de palacio gubernamental y esta noche retirados de la policía de otras localidades y personal en actividad, cortaron la calle donde está la Jefatura de Policía y plantaron una enorme carpa frente a la repartición la cual fue definitivamente cerrada.

Hay carpas que están frente a la residencia del gobernador y la habitación donde pernocta regularmente Claudio Vidal cuando está en Río Gallegos, tiene a pocos metros de la verga perimetral del jardín instalada la nueva y enorme carpa de los policías, en una noche absolutamente fría con temperaturas bajo cero y probabilidades de nieve y lluvia.

Río Gallegos: Policía rechaza oferta y acampa frente a Jefatura – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

De esta manera se trunca, una vez más, el acuerdo policial; al Secretario de Estado de Trabajo Aravena se lo vio visiblemente molesto durante la tarde, cuando fracasada la Mesa del Salario, se retiró de la Escuela de Policía en un clima de mucha tensión, insultos y amenazas de todo tipo, debido al enojo que existe entre los cuadros subalternos y superiores, por la falta de predisposición del gobierno quien por su lado, difunde la cantidad de propuestas rechazadas, pero nada dice que en el fondo, esas propuestas son más o menos siempre las mismas donde siguen sin resolverse dos cosas fundamentales: los tiempos de la aplicación de los aumentos (6 meses) y como dijimos, la existencia de sumas en negro. (Agencia OPI Santa Cruz)