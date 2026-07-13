Un hombre fue detenido por arrojar aceite hirviendo a su pareja

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(OPI Chubut) – La policía detuvo a un hombre de 33 años en Comodoro Rivadavia, acusado de agredir físicamente a su pareja y arrojarle aceite hirviendo en el rostro durante una discusión en la vivienda que ambos comparten.

El violento hecho se produjo en una casa ubicada sobre la calle Islas Malvinas Sur al 500, donde un llamado al sistema de emergencias alertó a la Comisaría Segunda sobre un presunto caso de violencia de género.

Los efectivos escucharon los gritos desesperados de una mujer que pedía ayuda desde el interior de la vivienda, ingresaron al inmueble y encontraron al sospechoso en un evidente estado de alteración.

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La mujer, de 29 años, contó que había mantenido una discusión con su pareja y que, en medio de la agresión, “el hombre la golpeó y le arrojó aceite caliente que estaba utilizando para cocinar”.

El aceite hirviendo le afectó la zona de la boca y labio superior y personal médico le ofreció asistencia en el lugar y el traslado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

La mujer radicó la denuncia penal y fue trasladada a la dependencia policial para prestar declaración y activar el protocolo previsto para casos de violencia de género.

Por disposición de la jueza penal de turno, Liliana Bórquez, el hombre fue detenido y seguirá investigándose la agresión. (Agencia OPI Chubut)