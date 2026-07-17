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(OPI Chubut) – Durante los festejos de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, dos jóvenes fueron apuñalados en Comodoro Rivadavia en el medio de la celebración.

El violento hecho se registró a las 20.30 horas en las inmediaciones del Museo Ferroportuario, un sector ubicado detrás del edificio y alejado del epicentro donde se concentraba la mayor cantidad de hinchas.

La policía tuvo un amplio despliegue del operativo de seguridad y según las primeras averiguaciones los jóvenes fueron atacados en esa zona y no se desconoce el origen de la agresión.

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Uno de los jóvenes sufrió una lesión en la zona del glúteo, mientras que el otro recibió una puñalada en el abdomen, y ambos se encuentran fuera de peligro.

No trascendieron las identidades de los heridos ni se conoce si hubo personas demoradas o detenidas en el marco de la investigación. (Agencia OPI Chubut)