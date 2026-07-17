El conflicto con Irán presiona la posición de Malvinas

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Esta agrupación conservadora internacional instó a modificar la histórica doctrina norteamericana sobre el Atlántico Sur aprovechando la sintonía ideológica que mantiene el mandatario Javier Milei.

El silencio de la Casa Rosada contrasta con las afirmaciones de Marc Zell, presidente de Republicans Overseas Israel, quien aseguró que Argentina enviará buques militares al golfo Pérsico. El estratega norteamericano condicionó este soporte naval en favor de Estados Unidos a un cambio de postura de la administración de Donald Trump sobre las Islas Malvinas.

Mediante la plataforma digital X, el vocero conservador impugnó la posición de Reino Unido ante la crisis con Irán y exigió reciprocidad diplomática para Buenos Aires. El mandatario Javier Milei mantiene un estrecho alineamiento con Washington, plataforma que el dirigente republicano capitaliza para socavar el respaldo estadounidense a la corona británica.

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“Sugiero que la administración Trump reconsidere su apoyo a la reclamación británica y cambie su respaldo a Argentina en la disputa por las Islas Malvinas, dada la perfidia de Gran Bretaña y el firme apoyo del presidente Milei a los Estados Unidos en su conflicto con Irán”, denunció el referente. El texto vincula de forma directa el conflicto de Medio Oriente con el reclamo austral.

Oficialmente, las resoluciones sobre el envío de tropas o equipamiento naval requieren la validación de las autoridades nacionales competentes. Hasta el momento, ni la Jefatura de Gabinete ni el Ministerio de Defensa emitieron comunicados que convaliden la participación en misiones marítimas internacionales, relegando las versiones al plano estrictamente unilateral de la dirigencia extranjera.

Buenos Aires ratificó su apoyo a la Casa Blanca y a Israel frente a las agresiones del régimen iraní. No obstante, las decisiones operativas operan de manera independiente a las expresiones de deseos manifestadas en las plataformas sociales por actores externos al gabinete de ministros. (Agencia OPI Santa Cruz)