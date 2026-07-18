El Gobierno dio más tiempo a funcionarios para declarar sus bienes

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El organismo regulador de la ética pública modificó el vencimiento anual obligatorio. La decisión administrativa otorga margen ante el corrimiento del calendario impositivo dictado por el fisco.

La Oficina Anticorrupción postergó hasta el 31 de agosto de 2026 el vencimiento legal para que los agentes públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales anuales. La medida responde de forma directa a las modificaciones en el calendario del fisco nacional.

El retraso técnico en los vencimientos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero obligó a recalibrar las fechas de control de la ética pública. Los agentes alcanzados por la normativa impositiva disponían de apenas cuatro días hábiles entre el cierre de sus obligaciones fiscales y el límite fijado originalmente para el trámite patrimonial.

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La prórroga intenta descomprimir la carga administrativa de las presentaciones correspondientes al período fiscal 2025. El entrecruzamiento de información resulta indispensable para que el órgano de control verifique la evolución de los patrimonios en el ejercicio de la función pública del país.

El laberinto burocrático de la transparencia fiscal

El corrimiento de la fecha del impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales al 27 de julio de 2026 gatilló este cambio de estrategia oficial. La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188 impone este requisito para transparentar el patrimonio de quienes gestionan recursos estatales.

Sin soporte informático unificado, el control se vuelve lento.

La integración de los sistemas informáticos permite que el formulario F-1245 absorba de forma automática los registros tributarios del período fiscal 2025. Quienes posean deudas pendientes o demoras con la entidad impositiva tendrán que completar cada casillero a mano, una situación que suele generar fallas de precisión.

“La Oficina Anticorrupción extiende el plazo a fin de brindar a los funcionarios alcanzados por la Ley 25188, un período razonable para cumplimentar la presentación”, detalló el comunicado oficial del Poder Ejecutivo.

El mecanismo de fiscalización busca detectar incrementos patrimoniales injustificados o conflictos de intereses estructurales. El retraso administrativo altera los plazos habituales de auditoría que la Oficina Anticorrupción ejecuta de manera regular sobre la planta política del Estado argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)