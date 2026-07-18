Peritos detectaron desajustes millonarios en los bienes de Insaurralde

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El Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia detectó discrepancias severas en las cuentas del ex intendente de Lomas de Zamora y su ex pareja Jésica Cirio. El expediente expone la falta de comprobantes en viajes de lujo y gastos suntuarios.

El Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia entregó un informe pericial al juez federal Luis Armella que confirma severas inconsistencias patrimoniales en los bienes de Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito avanzó sobre el entorno del ex funcionario tras el escrutinio de sus ingresos registrados.

El análisis contable oficial determinó una brecha insostenible entre los recursos declarados por el ex jefe de Gabinete bonaerense y los consumos ejecutados junto a su ex cónyuge, la modelo Jésica Cirio. Los especialistas detectaron que múltiples erogaciones ligadas a propiedades, vehículos de alta gama y viajes al exterior carecen de documentación respaldatoria que justifique los fondos empleados.

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La auditoría judicial puso el foco sobre los movimientos financieros de la estructura familiar y las sospechas de financiamiento no identificado. El expediente sumó planillas detalladas sobre el patrimonio y las declaraciones fiscales del matrimonio, evidenciando un descalce sistemático en las cuentas públicas y privadas de los investigados.

El rastro de los consumos suntuarios en Marbella

Los peritos contadores concentraron las líneas de investigación en el viaje que Martín Insaurralde realizó a España junto a la modelo Sofía Clerici. Aquella travesía por el Mar Mediterráneo incluyó el alquiler de un yate exclusivo, alojamientos en hoteles de alta gama, consumos en restaurantes de lujo y adquisiciones de artículos de marcas internacionales de primera línea.

La documentación analizada por los expertos expone diferencias sustanciales entre los movimientos bancarios reales y las declaraciones juradas fiscales presentadas ante los organismos de control. Los peritos remarcaron que el ocultamiento del origen de los fondos constituye una de las hipótesis principales que maneja la fiscalía para evaluar los pasos procesales inmediatos.

El rol de las declaraciones fiscales y los períodos bajo examen

Los desajustes detectados no configuran de forma automática un delito penal, responsabilidad que recae exclusivamente en la decisión final que adopte el Juzgado Federal actuante. Los informes técnicos actúan como la prueba documental base para determinar la necesidad de convocar a los involucrados a nuevas declaraciones indagatorias en los tribunales federales.

“Los peritos encontraron diferencias significativas entre las declaraciones fiscales, los movimientos bancarios y los registros de patrimonio”, sostiene el informe técnico incorporado a la causa judicial que instruye el magistrado Luis Armella.

Las diferencias documentales acumuladas obligarán a la defensa técnica a presentar descargos contables específicos para evitar el procesamiento formal en una causa que mantiene la atención de la opinión pública nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)