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La jefatura de Policía ejecuta traslados forzosos de los efectivos mientras el Ejecutivo provincial difunde partes de supuesta normalización del servicio.

El personal de la Policía de Santa Cruz marchó pasadas las 20hs por el centro de Río Gallegos para exigir un haber inicial de $2.200.000, desmontando la versión del gobierno de Claudio Vidal que anunciaba el cese inmediato de las protestas. Se expone la abierta contradicción entre los partes oficiales de normalización y la resistencia de las bases.

A las 17hs, la tensión política escaló cuando los voceros de los Policías Autoconvocados denunciaron aprietes ilegales perpetrados por la superioridad en diversas dependencias provinciales. La cúpula institucional instrumentó bloqueos de acceso y traslados arbitrarios para intentar diezmar los acampes.

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“Una vez finalizadas las asambleas, se decidió continuar con la medida, pese a la noticia de que zona norte levantaría la protesta. Río Gallegos continuará como lo venimos haciendo hasta hoy”, expresó Ramón Quipildor durante una conferencia de prensa.

El temor al desabastecimiento salarial forzó la suspensión temporal de los bloqueos en Caleta Olivia. El portavoz asoció directamente la desmovilización del flanco norte a las extorsiones cruzadas del Ministerio de Seguridad en la figura de Pedro Prodomos.

Policías Autoconvocados resisten en las carpas bajo una fuerte nevada – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

“Están jugando con el bolsillo de los compañeros, que allá la están pasando mal. Tuvieron que tomar la decisión de garantizar el sueldo a fin de mes”, señaló el vocero.

Los delegados expusieron la gravedad de las maniobras administrativas informales ejecutadas en las comisarías del interior para disciplinar a los uniformados en huelga.

“A los camaradas no le permitían entrar a las dependencias, les comunicaron de manera verbal el pase a algún otro destino, sin tener documentación que lo avale” aseguraron los voceros.

“Sin embargo estamos firmes este conflicto no se termina, nosotros buscamos tener un sueldo digno, el gobierno sabe y tiene claro lo que necesitamos” señalaron “el salario de un agente debe ser de dos millones doscientos mil pesos”.

El Jefe de Policía Diego Agüero concentró los cuestionamientos tras desplegar un operativo de disuasión en las localidades norteñas mientras evita entablar canales de diálogo directo en la capital provincial. “Agüero tiene a los policías en la puerta de la Jefatura, no es capaz de dialogar con ellos” reclamaron los representantes del sector autoconvocado.

Los efectivos activos que se encuentran encadenados en la sede gubernamental fueron controlados por personal de Bienestar Policial que constató el cuadro clínico adverso de un uniformado con picos de presión arterial que rechazó abandonar la huelga.

Ante el estancamiento de las negociaciones, las bases exigieron habilitar una vía institucional de interlocución y reclamaron formalmente la mediación del Poder Legislativo santacruceño.

“Queremos hacer un llamado al gobernador para que se encargue de la situación y podamos abrir un canal de diálogo. Si quieren hacerlo con nuevos referentes, que sean elegidos por las bases”, afirmó Quipildor. “Solicitamos a los legisladores que intervengan ante el gobernador para que este conflicto pueda ser solucionado”, concluyó.

Policías Autoconvocados resisten en las carpas bajo una fuerte nevada – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Frente a la jefatura central, el Suboficial Mayor Rodríguez arengó a las columnas movilizadas antes de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. “La movilización es para mostrarle a los camaradas de toda la provincia que acá estamos fuertes que nuestro objetivo es lograr un salario digno para todos, en Caleta Olivia algunos están levantando la medida por presiones, pero acá estamos, seguimos, no vamos a aflojar” aseguró el Suboficial Mayor Rodríguez.

La columna humana marchó finalmente hacia la Residencia del Gobernador, cubriendo el perímetro con banderas de las dependencias sublevadas. Entre cánticos contra la gestión, la desconcentración se produjo bajo una intensa nevada y temperaturas bajo cero, mientras las bases sostienen el acampe con leña en tachos y los canales de información oficial insisten en que este domingo comenzará la normalización de tareas. (Agencia OPI Santa Cruz)