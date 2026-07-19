La UOM anticipa un paro de 48 horas por despidos

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(OPI TdF) – El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Río Grande, Oscar Martínez confirmó que habrá un paro de 48 horas la próxima semana en reclamo por los despidos y las condiciones laborales en las fábricas fueguinas.

El dirigente señaló que la medida se llevará adelante, pese a encontrarse bajo conciliación obligatoria, ante la falta de respuestas salariales y laborales, apuntando contra el gobierno nacional y sus representantes políticos de la provincia.

El Congreso de Delegados dispuso una jornada de manifestación a la salida de las fábricas y Martínez añadió que “tenemos pautado y resuelto una jornada de lucha continuando con nuestro plan y la búsqueda de seguir manifestándonos”.

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El panorama industrial es crítico en Tierra del Fuego y “se ha agravado bastante, con primeros anuncios de pretender desvincular personal de empresas del Grupo Mirgor, con los despidos que se generaron lamentablemente hacia el fin de la semana pasada en la empresa Solnik”.

A ellos se anunció desde la empresa BGH que durante “el mes de julio, y por un plazo de 45 días, donde estaría afectada la producción o habría producción cero. En el Grupo KMG, concretamente en una de las empresas, habrá discontinuidad y caída de contratos en otros establecimientos que hace que la situación sea cada vez más compleja”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)