Temporal en Chile deja cuatro muertos y diez regiones bajo alerta

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres extendió la emergencia a múltiples provincias tras registrar ráfagas de 160 kilómetros por hora, dejando a 2.500 personas aisladas en el norte del país.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), organismo oficial de Chile, decretó la alerta roja institucional en la región de Valparaíso ante el colapso de infraestructura provocado por temporales continuos. Las autoridades chilenas confirmaron cuatro víctimas fatales y ordenaron la evacuación inmediata de miles de pobladores en la zona central del territorio. La disposición estatal busca mitigar el peligro inminente por desbordes fluviales y remoción de masa.

Diez de las 16 regiones del país sudamericano enfrentan estados de emergencia simultáneos debido a inundaciones, marejadas y desbordes de ríos. Los reportes técnicos meteorológicos indicaron que las ráfagas de viento alcanzaron los 160 kilómetros por hora este sábado. El fenómeno climático interrumpió el suministro eléctrico; la contingencia dejó a más de 400.000 habitantes sin servicio de energía.

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Geográficamente, el foco crítico se concentra en la zona central, situada a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, donde la amenaza de aluviones obligó a desalojar las localidades de Marga Marga y Quilpué. La evaluación de daños estructurales computa más de 800 viviendas afectadas con distintos niveles de destrucción. Los equipos de rescate constataron que un centenar de residencias sufrieron pérdidas totales o deterioros graves.

Hacia el norte, las inundaciones aislaron a más de 2.500 personas en la región de Coquimbo debido al severo deterioro de las rutas transitables por la crecida de los ríos. Paralelamente, los residentes del barrio Talagante, asentado en la capital cerca del río Mapocho, abandonaron sus hogares ante la inminente subida del agua.

Los informes meteorológicos oficiales anticipan la persistencia de las precipitaciones durante las próximas horas debido a la consolidación de un sistema frontal denso. Senapred extendió formalmente la cobertura de la alerta vigente hacia la totalidad de las regiones afectadas. (Agencia OPI Santa Cruz)