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El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz iniciará una ronda de trabajo con municipios y comisiones de fomento para avanzar en las negociaciones para que puedan cumplir con el pago de los aportes a la Caja de Previsión Social, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia que ratificó la plena vigencia de la ley N°1.782.

Los encuentros iniciarán la próxima semana donde se prevé analizar “la realidad económico-financiera de cada administración local y avanzar en una agenda común orientada a fortalecer la responsabilidad fiscal, el cumplimiento de la normativa vigente y la sostenibilidad del sistema previsional santacruceño” se informó oficialmente.

Las mesas se realizarán hasta fin de julio y serán de manera individual con cada jurisdicción para analizar la situación de manera particular.

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Estarán presentes los representantes de Caleta Olivia, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Pico Truncado, Los Antiguos, Perito Moreno, Río Turbio, 28 de Noviembre, Río Gallegos, El Chaltén, El Calafate, Las Heras y Gobernador Gregores, además de las comisiones de fomento de Koluel Kayke, Cañadón Seco, Tres Lagos, Jaramillo y Lago Posadas.

Economía pretende analizar junto a las secretarías de Hacienda la ejecución presupuestaria, la evolución de los recursos y del gasto, la estructura salarial, la planta de personal, la organización administrativa y el presupuesto vigente de cada municipio.

Desde el gobierno provincial indicaron que “el objetivo es contar con un diagnóstico técnico que refleje la realidad contable y presupuestaria de cada gobierno local, permitiendo diseñar herramientas acordes a sus posibilidades financieras y avanzar en acuerdos sostenibles”. (Agencia OPI Santa Cruz)