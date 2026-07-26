Asisten con alimentos a 500 familias en Esquel durante el invierno

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(OPI Chubut) – La Municipalidad de Esquel desplegó un operativo para reforzar la alimentación en los sectores más vulnerables de la ciudad durante la época invernal donde se resiente la actividad económica estacional.

La secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Fabiana Vázquez señaló que, si bien no se registraron nevadas intensas en la región, el trabajo asistencia y de infraestructura prosiguió para las familias de diversos barrios.

“Más allá de las heladas fuertes, no hemos tenido nieve en la ciudad, así que eso nos favorece porque no es tanta la demanda como en otros años” sostuvo la funcionaria quien remarcó que se asiste de manera permanente a unas 500 familias dada la interrupción de trabajos temporales, especialmente en el rubro de la construcción.

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Desde la comuna también se está trabajando en la extensión de la red de gas natural para reemplazar progresivamente la entrega de leña mediante la implementación del Plan Calor.

“Se realizarán 25 conexiones a la red de gas inmediatas y luego hay una planificación para 30 hogares más en distintos sectores” dijo Vázquez. (Agencia OPI Chubut)