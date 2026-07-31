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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, y el ministro de Economía, Ezequiel Verbes para acordar avances en el pago del incremento salarial que se adeuda a los trabajadores judiciales provinciales desde el 2025.

En el encuentro institucional se trató la posibilidad de avanzar en obras y diversas inversiones en el Poder Judicial.

Vidal informó mediante redes sociales que “acordamos comenzar a efectivizar el pago del incremento salarial que había sido acordado el año pasado y que todavía estaba pendiente. Además, avanzamos en una agenda vinculada a inversiones en infraestructura y otras acciones necesarias para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial en toda la provincia”.

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Contreras confirmó que durante la reunión se abordó la cuestión salarial donde se prevé “retomar el pago de lo que se estaba adeudando al Poder Judicial”. (Agencia OPI Santa Cruz)