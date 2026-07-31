El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, y el ministro de Economía, Ezequiel Verbes para acordar avances en el pago del incremento salarial que se adeuda a los trabajadores judiciales provinciales desde el 2025.
En el encuentro institucional se trató la posibilidad de avanzar en obras y diversas inversiones en el Poder Judicial.
Vidal informó mediante redes sociales que “acordamos comenzar a efectivizar el pago del incremento salarial que había sido acordado el año pasado y que todavía estaba pendiente. Además, avanzamos en una agenda vinculada a inversiones en infraestructura y otras acciones necesarias para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial en toda la provincia”.
Contreras confirmó que durante la reunión se abordó la cuestión salarial donde se prevé “retomar el pago de lo que se estaba adeudando al Poder Judicial”. (Agencia OPI Santa Cruz)