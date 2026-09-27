Javier Milei define la estrategia electoral para 2027

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La Casa Rosada proyecta la campaña electoral para los comicios presidenciales bajo la directiva de sostener el ajuste, mientras sectores internos reclaman medidas de contención social y la secretaria general de la Presidencia inicia intervenciones ante los medios.

El presidente Javier Milei ratificó el esquema económico implementado junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y fijó ese rumbo como la columna vertebral de la estrategia del oficialismo hacia las elecciones de 2027. Con el discurso contra la dirigencia tradicional desgastado tras los comicios de 2023, la conducción de Balcarce 50 debate una nueva narrativa política que convenza al electorado bajo la promesa presidencial de alcanzar en 2028 el periodo de mayor crecimiento material registrado en el país.

La inflexibilidad técnica de la administración libertaria abrió fricciones en la mesa directiva del espacio gobernante. Integrantes de la estructura libertaria advirtieron en reserva que la conducción nacional avanza sin considerar alternativas y reclamaron la inclusión de medidas paliativas para el ingreso social que refuercen las posibilidades de reelección. Desde la jefatura de Estado descartaron programas de incentivo al consumo, compararon esas herramientas con iniciativas de los exmandatarios Alberto Fernández y Mauricio Macri, y rechazaron alterar las metas fiscales aun frente al riesgo de resignar posiciones en los sondeos de opinión.

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El asesor presidencial Santiago Caputo recibió la instrucción de diseñar la línea argumental que adoptará el Poder Ejecutivo en el debate proselitista, proceso que integrará a los delegados del ala política. Ante la ausencia de respaldos parlamentarios para aprobar la reforma electoral, el oficialismo fundamentará su posicionamiento público en dos variables: plantear que la reestructuración económica requiere continuidad temporal y confrontar directamente contra el Partido Justicialista para captar el voto opositor al peronismo. Dentro de ese esquema, el mandatario nacional atacó en declaraciones a la prensa internacional al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien calificó como un adversario ideológico extremo frente al electorado.

En paralelo a las definiciones discursivas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, modificó su conducta hermética tras dos años y medio de gestión gubernamental para asumir intervenciones públicas periódicas. La funcionaria, que conduce además La Libertad Avanza, encabezó contactos con los cronistas acreditados para pronunciarse sobre la agenda de la visita del papa León XIV. La estrategia trazada por su entorno apunta a otorgarle visibilidad institucional gradual en temas seleccionados para posicionar su figura política en las etapas decisivas del armado electoral. (Agencia OPI Santa Cruz)