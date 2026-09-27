Un comerciante baleó a un hombre en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – El personal policial de la Seccional Quinta incautó una pistola nueve milímetros cargada con siete proyectiles y recogió dos vainas servidas frente a las puertas del autoservicio.

El propietario de un autoservicio situado sobre la avenida Chile en Comodoro Rivadavia efectuó disparos con un arma de fuego contra un grupo de personas durante la madrugada de un jueves, lesionando en una extremidad inferior a uno de los individuos presentes en la vereda.

Los disparos sucedieron cuando un grupo de hombres abría bolsas de residuos en el exterior del establecimiento mercantil. El comerciante ejecutó primero detonaciones hacia el aire y luego dirigió proyectiles hacia la superficie del suelo, acción que provocó el impacto de una bala en el pie de uno de los sujetos congregados en el sector.

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Efectivos de la Seccional Quinta de la policía provincial acudieron al lugar tras recibir el aviso de urgencia sobre una persona herida por proyectil de arma de fuego. Durante el procedimiento en la vía pública, los agentes policiales secuestraron una pistola 9 mm que mantenía siete cartuchos en su cargador, junto con dos vainas servidas localizadas en las inmediaciones del acceso principal al local comercial.

La fiscalía interviniente tomó jurisdicción en el hecho y ordenó el inicio de las diligencias judiciales de rigor destinadas a establecer la mecánica del ataque armado. (Agencia OPI Chubut)