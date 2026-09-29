El gobierno chubutense monitorea la crecida de los ríos

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(OPI Chubut) – El reservorio del Dique Florentino Ameghino recupera diez centímetros diarios tras el colapso del caudal registrado el mes previo, mientras rige la emergencia hídrica y se prevén demandas críticas para el ciclo de regadío.

El Instituto Provincial del Agua dispuso el seguimiento técnico sobre los caudales de los ríos provinciales en Rawson, luego de que las precipitaciones en la precordillera y cordillera revirtieran el déficit hídrico extremo y provocaran desbordes en Lago Puelo.

El organismo provincial ejecuta las mediciones operativas tras registrarse acumulaciones hídricas en los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, donde las estimaciones técnicas fijaron aportes de entre 60 y 80 milímetros de agua con registros níveos en cotas altas. Las escorrentías modificaron el escenario previo de sequía severa en el noroeste provincial.

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Durante agosto de 2026, una auditoría técnica oficial constató el retroceso del 77% del caudal ordinario en el río Chubut debido a la escasez de lluvias, comportamiento hidrológico idéntico al computado en la cuenca del río Senguer.

Repunte de cota en el Dique Florentino Ameghino

Hacia septiembre de 2026, el afluente principal hacia el embalse del Dique Florentino Ameghino sobrepasó una tasa de ingreso de 30 metros cúbicos por segundo. Esta dinámica fluvial permitió al reservorio recuperar una marca aproximada de diez centímetros por jornada frente a las marcas críticas precedentes.

El ente rector hídrico mantendrá el esquema de inspección y aforo en los cursos de agua para determinar la sustentabilidad del recurso almacenado frente al inicio de la temporada de riego y los períodos de consumo pico estacional. (Agencia OPI Chubut)