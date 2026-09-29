Frigerio e YPF acuerdan lazos logísticos con Vaca Muerta

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El entendimiento fija un plazo inicial de tres años para articular proyectos logísticos de arenas silíceas e infraestructura, supeditando cada desembolso e inversión futura a la firma de acuerdos específicos posteriores entre las partes.

El gobernador Rogelio Frigerio formalizó un acuerdo institucional con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, con el objetivo de incorporar a la provincia a la cadena de suministros vinculada a la formación no convencional de Vaca Muerta. Al comunicar los alcances del entendimiento, el mandatario entrerriano sostuvo: “Queremos que nuestra provincia se integre a Vaca Muerta y sea parte de uno de los principales motores productivos de la Argentina”.

El documento rubricado establece un esquema de cooperación para expandir la extracción de arenas silíceas e intervenir en el trazado logístico vial, ferroviario y fluvial con el fin de aminorar los costos de transporte hacia la cuenca hidrocarburífera. La agenda oficial procura sumar a firmas locales dentro del padrón de proveedores de la industria minera y energética, al tiempo que evalúa la localización de nuevas bocas de expendio de combustible en corredores troncales del territorio provincial.

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La articulación técnica prevé el tendido de terminales de recarga para transporte eléctrico, la digitalización de la flota pública entrerriana mediante dispositivos de telemetría y el estudio para reutilizar predios de la petrolera en tareas de almacenamiento de aceites vegetales agroindustriales. Frigerio remarcó la orientación de la iniciativa al señalar: “Parte del rol del Estado es impulsar estos proyectos y generar las condiciones para que sucedan. Entre Ríos tiene recursos, capacidad productiva y una ubicación estratégica para aportar competitividad y ocupar un lugar cada vez más importante en todo lo que está generando Vaca Muerta”.

El convenio marco no asigna partidas presupuestarias directas ni compromisos financieros automáticos para las arcas de la administración provincial. La ejecución real de las iniciativas queda condicionada a la suscripción de instrumentos particulares futuros, donde recién se fijarán los montos definitivos, las obligaciones contractuales y los cronogramas formales de ejecución. (Agencia OPI Santa Cruz)