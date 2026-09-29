Netanyahu advierte ataques antes de comicios en Israel

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Las incursiones aéreas sobre un edificio residencial en la capital gazatí dejaron dos víctimas fatales, mientras las autoridades locales contabilizan 1.422 fallecidos desde la entrada en vigor del cese al fuego de octubre de 2025.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió desde la base aérea Tel Nof, al sur de Tel Aviv, que existen indicios sobre posibles intentos de ataque coordinados por adversarios regionales antes de las elecciones generales programadas para el 27 de octubre.

Durante una declaración en video transmitida desde la instalación militar, el mandatario comunicó: “Existen indicios de que antes de las elecciones nuestros enemigos intentarán atacarnos”. La jefatura de gobierno no especificó las organizaciones o países sospechosos ni desclasificó antecedentes de inteligencia militar vinculados a la amenaza.

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En su mensaje de campaña orientado a los comicios del 27 de octubre, Netanyahu sostuvo: “No se metan con nosotros. Nuestro largo brazo los alcanzará en cualquier lugar y en cualquier momento”. Asimismo, ratificó la continuidad de las incursiones bélicas del ejército en múltiples teatros de operaciones, incluidos Gaza y Líbano, atribuyendo a las fuerzas armadas la baja de más de 100 combatientes en territorio gazatí durante las semanas previas.

La aviación israelí disparó misiles contra un apartamento situado en el barrio de Al-Nasr, al oeste de la capital gazatí, provocando la destrucción y el incendio total del inmueble. El servicio de defensa civil en Gaza certificó el control del siniestro y la evacuación de dos fallecidos y varios heridos hacia las instalaciones del complejo médico al-Shifa.

Frente al impacto en la zona urbana, la oficina de prensa del Gobierno de Gaza dirigido por Hamas acusó a la administración israelí de eludir las cláusulas del cese de hostilidades suscrito bilateralmente. El organismo civil denunció mediante un comunicado que la ocupación militar profundiza el deterioro de las condiciones humanitarias en el enclave costero.

Los registros de las autoridades sanitarias de Gaza documentan 1.422 víctimas mortales provocadas por ofensivas militares israelíes a partir del establecimiento del alto el fuego convenido en octubre de 2025. El cómputo oficial consolidado en los centros asistenciales asciende a 74.023 fallecidos desde el inicio de la escalada bélica registrado el 7 de octubre de 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)