PAE invertirá US$1.200 millones en Cerro Dragón

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El desembolso proyecta sumar 46 millones de barriles de crudo e intervenir 600 pozos en la Cuenca del Golfo San Jorge bajo el amparo fiscal del RIGI, buscando frenar el declino productivo provincial.

La compañía Pan American Energy formalizó un plan de inversión por US$1.200 millones destinado al yacimiento Cerro Dragón, en la provincia de Chubut, con el objetivo de elevar la extracción de crudo convencional mediante técnicas de recuperación terciaria. La presentación se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en París, en el marco del ciclo Argentina Week, donde la operadora confirmó el ingreso formal del expediente bajo los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El programa operativo incluye la instalación de 22 plantas de inyección de polímeros, la perforación de 100 pozos entre productores e inyectores, el reacondicionamiento técnico de otros 600 pozos y el montaje de infraestructura de superficie. Con estas obras, las estimaciones corporativas proyectan incorporar una producción incremental de 46 millones de barriles de petróleo y 30 BCF de gas natural, alcanzando un pico técnico por encima de los 16.600 barriles diarios adicionales y un saldo exportable previsto de 18 millones de barriles.

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La solicitud de adhesión tributaria constituye el primer desarrollo de explotación convencional que busca ampararse en las franquicias impositivas, aduaneras y cambiarias del esquema RIGI. La comitiva que acompañó el acto incluyó al gobernador chubutense Ignacio Torres, al ministro de Economía Luis Caputo, al jefe de Gabinete Diego Santilli, al director ejecutivo de la firma Marcos Bulgheroni, al diputado y dirigente petrolero Jorge Ávila y al embajador argentino en territorio francés Ian Sielecki.

Frente a la merma de caudal que afecta al Golfo San Jorge, Torres defendió el alcance del desembolso al sostener que “estamos frente a una cuenca madura, cuyos yacimientos atraviesan un declive natural después de décadas de producción. Pero no elegimos resignarnos frente a ese escenario. Trabajamos para sostener la actividad, el empleo y la inversión, y para construir una transición con perspectivas de largo plazo”. El mandatario agregó que “cuando las cosas se hacen bien, de manera eficiente y con previsibilidad, estas inversiones son posibles. Con reglas claras y trabajo en conjunto, podemos ampliar las oportunidades productivas de Chubut, generar más trabajo y más exportaciones, lo cual es bueno para Chubut y para toda la Argentina”.

Por su parte, Caputo definió la operación corporativa como una “inversión brutal” motivada por “estabilidad macroeconómica” y “señales de precios adecuadas”. Desde la conducción de la empresa, Bulgheroni detalló que la tecnología de polímeros apunta a revertir la curva descendente de Cerro Dragón, al tiempo que el esquema prevé liquidaciones por regalías para la administración chubutense junto a la contratación de proveedores radicados en el área de explotación. (Agencia OPI Santa Cruz)