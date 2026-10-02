Un adolescente murió tras volcar un auto en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – El acompañante del rodado perdió la vida en el lugar del siniestro costero, mientras personal de rescate extrajo el cuerpo de la estructura destruida y la justicia inició las pericias de rigor.

Un joven de 17 años, identificado por las iniciales R.A.V., falleció en Comodoro Rivadavia tras el vuelco de un automóvil durante la noche del martes sobre la avenida Ducós, en la zona costera urbana.

El rodado siniestrado corresponde a un Volkswagen Gol que ocupaban dos adolescentes de 17 años. El conductor del vehículo sufrió lesiones y permanece internado en las instalaciones del Hospital Regional, bajo asistencia médica.

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El Centro de Monitoreo emitió la alerta del hecho hacia las dependencias operativas, lo que motivó el despliegue del personal policial de la Seccional Primera hasta el punto del impacto. Los efectivos constataron el daño total del vehículo y la presencia de ambos ocupantes, verificando el deceso del acompañante.

Una dotación de Bomberos Voluntarios ejecutó las maniobras de corte y extracción para retirar el cuerpo de la víctima atrapado en el interior de la unidad.

Las autoridades trasladaron los restos del fallecido hacia la morgue judicial para la autopsia respectiva, en tanto los peritos policiales desarrollan las actuaciones técnicas destinadas a establecer la mecánica del vuelco. (Agencia OPI Chubut)