Concejo Deliberante de Caleta Olivia declaró la emergencia costera

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El cuerpo deliberativo local aprobó el proyecto para mitigar el deterioro provocado por las mareas sobre las defensas urbanas, la infraestructura comunitaria y los espacios de uso recreativo de la ciudad del norte santacruceño.

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia sancionó la declaración de emergencia costera debido al continuo impacto de la erosión marina contra las defensas emplazadas en el frente urbano. La iniciativa parlamentaria advierte que el embate sistemático del mar debilita las estructuras de contención y genera un retroceso crítico en distintos tramos del litoral municipal.

La normativa aprobada surge de un proyecto impulsado por el concejal Carlos Aparicio. El instrumento legislativo establece la necesidad de articular medidas inmediatas de relevamiento pericial, acciones preventivas y obras de resguardo en los puntos clasificados de mayor vulnerabilidad frente a las mareas extraordinarias.

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El avance de las aguas compromete la estabilidad de la infraestructura pública municipal, áreas de esparcimiento vecinal y sectores neurálgicos destinados a la circulación peatonal y vehicular de Caleta Olivia. Al cierre de este despacho legislativo, las actuaciones no fijaron precisiones sobre partidas presupuestarias directas destinadas a las reparaciones.

Medidas institucionales ante el deterioro en Caleta Olivia

El texto deliberativo contempla el diseño de planes técnicos integrales para cuantificar las averías estructurales sobre el suelo ribereño antes de que los desmoronamientos alcancen niveles de afectación irreversible sobre la trama pública.

“No podemos esperar a que la erosión avance y el daño sea irreversible. Necesitamos planificación, estudios técnicos y obras para proteger nuestra costa y nuestra ciudad“, sostuvo Aparicio durante los fundamentos del requerimiento normativo elevado al Ejecutivo comunal.

El estado del frente costero permanece bajo alerta institucional a la espera de los informes periciales y de los relevamientos técnicos que determinen las obras de ingeniería necesarias para contener el impacto del oleaje. (Agencia OPI Santa Cruz)