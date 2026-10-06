Rawson impulsa una aplicación oficial para taxis y remises

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(OPI Chubut) – El esquema prevé auditorías técnicas a cargo de dos casas de altos estudios, control de licencias comerciales y pólizas de cobertura para pasajeros frente a la actividad de plataformas privadas.

El intendente de Rawson, Damián Biss, formalizó un encuentro de trabajo con referentes de paradas de taxis y agencias de remises para proyectar una herramienta informática municipal de despacho de viajes, según se informó tras las actuaciones registradas por el Ejecutivo capitalino.

La iniciativa oficial busca agrupar exclusivamente a las unidades y choferes con habilitación comercial vigente dentro del ejido urbano. El esquema operativo replica el funcionamiento de las plataformas privadas de transporte, pero sujeto al cuadro de ordenanzas sancionadas en la capital provincial.

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Respecto al soporte informático, Damián Biss confirmó que la meta institucional radica en “desarrollar una aplicación que regule taxis y remises ofreciendo al ciudadano un servicio modernizado“, trámite para el cual el municipio iniciará gestiones técnicas ante la Universidad del Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El marco regulatorio local vigente fija como requisitos obligatorios la identificación visible de cada chofer, el registro profesional de conductor, una póliza de seguro específica con cobertura para personas transportadas y las inspecciones mecánicas periódicas a cargo del cuerpo de inspectores comunales.

La dirigencia del sector de taxis y remises asumió el compromiso de auditar los requerimientos técnicos y legales del proyecto antes de fijar una postura corporativa definitiva sobre su implementación. (Agencia OPI Chubut)