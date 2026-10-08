Santa Cruz lidera caída del empleo privado con 16,4%

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El derrumbe mercantil de supermercados acumula un retroceso de 15,8% respecto a 2023 en las 24 provincias, mientras Santa Cruz lidera la pérdida de empleo formal privado con una retracción del 16,4%.

Las ventas en supermercados cayeron 15,8% a precios constantes entre enero y julio de 2026 en comparación con el mismo período de 2023, registrando bajas en las 24 jurisdicciones del país según un relevamiento de la Fundación Encuentro. La medición interanual arrojó además un retroceso de 7,0% frente a los primeros siete meses de 2025, confirmando que ninguna provincia logró recuperar los volúmenes comerciales previos.

El informe técnico determinó que “el salario registrado medido contra la inflación general no alcanza a explicar la baja“, atribuyendo el fenómeno a la absorción de ingresos por “el aumento de los gastos fijos, la pérdida de empleo formal y la informalidad“. Si bien el salario privado formal fluctuó entre un descenso de 2,1% y un avance de 3,7% frente al índice inflacionario general respecto a noviembre de 2023, su poder adquisitivo real frente a precios regulados de servicios y transporte se desplomó entre 27,5% y 38,3%.

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La presión de las tarifas sobre el presupuesto familiar forzó una reasignación donde “como los gastos fijos se pagan primero, el ajuste recae sobre el consumo que puede postergarse“. En el noreste, con 98% de los hogares sin red de gas, la garrafa de diez kilogramos acumuló un incremento de 412,5% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 frente a una inflación regional de 276,0%, reduciendo la capacidad de compra de un haber medio de noventa y una a sesenta y nueve unidades.

El mapa comercial arrojó que “las bajas más profundas se concentran en el NEA (32,8%) y el NOA (27,3%)”, mientras la región pampeana anotó una merma de 11,2% y la Patagonia contuvo la retracción en 10,9%. La brecha territorial ubicó a Formosa con el mayor desplome al perder 39,3% de operaciones respecto a 2023, en contraste con Neuquén que exhibió una contracción de 3,1%.

El deterioro del consumo coincide con la destrucción de puestos laborales en veintidós de los veinticuatro distritos entre noviembre de 2023 y abril de 2026. La provincia de Santa Cruz encabezó el retroceso porcentual nacional con una caída de 16,4% en el empleo formal, secundada por Tierra del Fuego con 15,6% y Catamarca con 12,3%, mientras Buenos Aires lideró en volumen con setenta y nueve mil puestos destruidos y solo Neuquén y Río Negro registraron alzas asociadas a la cuenca hidrocarburífera. (Agencia OPI Santa Cruz)