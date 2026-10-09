Defensa licita el muelle de la Base Naval Ushuaia

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El esquema licitatorio canalizado mediante la plataforma electrónica CONTRAT.AR prevé un plazo de ejecución de 36 meses, delegando la fiscalización técnica operativa en la estructura naval y reservando la adjudicación al Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Defensa oficializó la apertura de la licitación pública nacional destinada a edificar el muelle militar de la Base Naval Integrada Ushuaia, asignando una partida de $189.321.118.168. La disposición administrativa quedó asentada a través de la Resolución 704/2026, rubricada el 7 de octubre de 2026 por el ministro Carlos Alberto Presti y difundida formalmente en el Boletín Oficial.

El proyecto abarca el desarrollo del muelle, obras complementarias y la incorporación de equipamiento técnico en la punta oriental de la península fueguina. La operatoria contempla un período de realización de 36 meses bajo un régimen de etapa única, combinando liquidaciones por unidad de medida y ajuste alzado conforme a los pliegos técnicos y planos aprobados administrativamente.

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La gestión operativa del proceso licitatorio recayó en la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada, dependencia asignada para calendarizar la apertura de ofertas y concretar la convocatoria pública. Los desembolsos financieros impactarán de forma directa sobre las cuentas asignadas al presupuesto del Estado Mayor General de la Armada.

La inspección técnica de los trabajos quedó asignada a la Jefatura de Infraestructura, mientras que la Dirección General del Material de la fuerza naval asumirá el control de la dirección de obra. Mediante la disposición ministerial, la cartera delegó en el titular de la fuerza la suscripción del futuro contrato, el dictado de circulares aclaratorias y la aplicación eventual de penalidades contractuales. La resolución reserva la adjudicación definitiva en el ministro de Defensa, condicionando el inicio de los trabajos al cumplimiento de las etapas licitatorias. (Agencia OPI Santa Cruz)