Frente Sindical denuncia persecución judicial

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Las organizaciones sindicales provinciales reclaman el retiro de la demanda por daños y perjuicios iniciada por la obra social estatal y marcharán a la sede judicial de la capital.

El Frente Sindical de Santa Cruz y la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) repudiaron la elevación a juicio contra la dirigente Adriana Mansilla. La acción judicial fue promovida originariamente por el expresidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS), José Luis Pérez Soruco, bajo patrocinio del Gobierno Provincial, mediante una demanda por presuntos daños y perjuicios derivada de manifestaciones públicas frente a la sede del organismo asistencial.

Los representantes gremiales sostienen que las manifestaciones tuvieron como fundamento reclamos por la quita de cobertura en el vademécum farmacéutico, retrasos en las derivaciones médicas y la suspensión de prestaciones esenciales para los afiliados provinciales. Desde el sector sindical afirmaron que el litigio busca disciplinar la actividad de representación gremial y condicionar los reclamos colectivos en el ámbito estatal, al margen de que el expediente no consigna actuaciones penales adicionales.

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Las entidades gremiales cuestionaron las consecuencias institucionales del proceso en un período atravesado por negociaciones salariales y deficiencias en el sistema sanitario santacruceño. La dirigencia remarcó que las asambleas y movilizaciones vinculadas con la defensa de derechos laborales y prestaciones de salud pública constituyen facultades tuteladas por la libertad de expresión que no admiten tipificación delictiva o resarcitoria.

Convocatoria frente a la sede judicial de Río Gallegos

Ante la ratificación de las actuaciones judiciales, los sindicatos exigieron el desistimiento formal de la demanda entablada por los apoderados del Poder Ejecutivo. La conducción sindical convocó a trabajadores, agrupaciones estudiantiles y a la comunidad en general a concentrarse en la ciudad de Río Gallegos el martes 14 de octubre a partir de las 9:30, frente al edificio judicial ubicado en calle Malaspina 41.

La estrategia de visibilización contempla la exposición del expediente dentro del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias programado desde el 10 de octubre. Las organizaciones gremiales prevén coordinar adhesiones con delegaciones de todo el país para denunciar la judicialización de las protestas frente a la sede de la obra social, mientras las partes aguardan la resolución de las diligencias procesales preliminares en el fuero interviniente. (Agencia OPI Santa Cruz)