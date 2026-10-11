Tierra del Fuego reglamentó la ley de cambio climático

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(OPI TdF) – El Decreto N° 1698/26 dispuso la conformación de una mesa técnica, un gabinete provincial y un fondo específico radicado en el banco estatal para sostener estudios de impacto y mitigación ambiental.

El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego reglamentó la Ley N° 1.470 de Gestión Integral para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático mediante la firma del Decreto N° 1698/26. La disposición administrativa estructuró los mecanismos operativos del área ambiental al establecer una Mesa de Trabajo Especial, un Gabinete Provincial y un Consejo Asesor con competencia en todo el territorio provincial.

El instrumento oficial autorizó la apertura de una cuenta especial denominada Fondo Provincial para el Financiamiento Climático dentro del Banco Tierra del Fuego. Esta cuenta bancaria captará recursos destinados a solventar los costos del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, la ejecución de obras de contención y la elaboración de estudios técnicos de base orientados al monitoreo ecológico.

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La Dirección de Cambio Climático y Vigilancia Atmosférica asumió formalmente las funciones de organismo técnico especializado para asistir a la autoridad de aplicación y coordinar los enlaces de trabajo con dependencias nacionales. La reglamentación asignó a esta dependencia la coordinación metodológica del Gabinete Provincial y de la Mesa de Trabajo Especial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)