Milei descarta recambios en el gabinete económico

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El Poder Ejecutivo descartó cambios en el Ministerio de Economía y afirmó contar con recursos extraordinarios frente a tensiones cambiarias, aunque la declaración radial eludió precisiones contables sobre la composición de esos fondos.

El presidente Javier Milei ratificó en funciones al ministro de Economía, Luis Caputo, y aseveró que la administración nacional dispone de US$ 125.000 millones para neutralizar una eventual corrida cambiaria durante el proceso electoral, de acuerdo con declaraciones públicas brindadas a Radio Mitre.

La afirmación presidencial carece de respaldo documental en balances oficiales o partidas del sistema financiero, omitiendo detallar si el monto responde a reservas brutas, líneas contingentes o flujos comerciales. Durante la emisión, el mandatario calificó de «disparate total» las versiones sobre la designación del economista Alberto Ades, con quien mantuvo un encuentro la semana previa.

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El pronunciamiento oficial coincidió temporalmente con las gestiones técnicas de Caputo ante la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Respecto de las especulaciones sobre relevos en el gabinete económico, el jefe de Estado sostuvo que constituyen maniobras orientadas a “hacerle daño a la Patria” y defendió la articulación con el ministro al definir el vínculo como una “relación simbiótica“.

Respecto de la liquidez disponible para el período comicial, Milei argumentó que “los dólares que no se pueden seguir por el lado financiero nos están saliendo por las orejas por el lado real“, anticipando que mantendrá cobertura preventiva aunque no proyecte desestabilización cambiaria. (Agencia OPI Santa Cruz)