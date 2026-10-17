Policía del Chubut intervino tras homicidio en Comodoro

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El ataque con arma blanca ocurrió en el barrio Kilómetro 8 tras una disputa interpersonal. El presunto agresor fue entregado a las autoridades policiales, mientras la ciudad superó la estadística del año previo.

(OPI Chubut) – La Policía del Chubut intervino tras el homicidio de Ezequiel Alexandro Alvarado Beltrán, de 20 años, quien murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de ser apuñalado en la vía pública. La agresión ocurrió un jueves alrededor de las 19:30 horas, en momentos en que la víctima caminaba junto a su pareja.

El hecho violento tuvo lugar en la intersección de las calles Código 2401 y Matienzo, en el barrio Kilómetro 8. En el lugar del ataque, el personal policial halló al joven con “dificultades respiratorias y una grave herida de arma blanca en el tórax”, cuadro lesivo por el cual fue trasladado de urgencia al centro asistencial, donde se constató su deceso.

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La Unidad Regional Comodoro Rivadavia vinculó la agresión con una discusión previa

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Cristian Mulero, informó de manera preliminar que el hecho se desencadenó a partir de un conflicto interpersonal. La autoridad policial sostuvo formalmente que las averiguaciones en curso establecieron que “el episodio habría comenzado con una discusión motivada por la ruptura de una relación sentimental”, determinándose en las primeras actuaciones que Alvarado Beltrán salía con la expareja del agresor al momento del cruce en la vía pública.

Tras asestar tres puñaladas en el tórax de la víctima, el presunto responsable del hecho, individualizado por la fuerza policial bajo las iniciales L.A.R. y de 21 años, fue entregado por su madre ante la guardia de la Policía del Chubut. El reporte oficial emitido no detalló el número de causa judicial ni la intervención de un juzgado específico para la audiencia de control.

Con este homicidio consumado en Kilómetro 8, Comodoro Rivadavia acumuló un registro de 13 homicidios en lo que va del año 2026. La cifra superó los registros de criminalidad constatados a lo largo de todo 2025, período en el que se habían verificado 11 homicidios en la jurisdicción. (Agencia OPI Chubut)