Air Delta enfrenta pedido de juicio por el Learjet

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La Fiscalía Federal formalizó el requerimiento de debate oral para cinco integrantes del taller aeronáutico por presuntas fallas mecánicas en los alerones que derivaron en la muerte de cuatro personas.

(OPI TdF) – El fiscal federal Marcelo Rapoport solicitó la elevación a juicio de la causa penal contra cinco integrantes de Air Delta SRL ante el Juzgado Federal de Río Grande. La acusación responsabiliza al representante técnico del taller, Rubén Barboza, al inspector Dino Sánchez y a los mecánicos Javier Gustavo Galera, Miguel Alberto Velárdez y Leonardo Echeverría como coautores del delito de desastre aéreo culposo agravado, figura que contempla penas de uno a cinco años de prisión por el siniestro del 1° de julio de 2022.

Las actuaciones judiciales incorporaron el análisis de los restos de la aeronave Learjet 35A, grabaciones de cabina, registros fílmicos, reportes meteorológicos, manuales técnicos y órdenes de trabajo para determinar las responsabilidades operativas en el taller.

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Air Delta omitió colocar seguros en los comandos de vuelo

Los peritajes técnicos determinaron que el personal de Air Delta SRL incurrió en omisiones mecánicas durante intervenciones efectuadas entre 2020 y 2021 sobre el sistema de control de alerones en Río Grande. La ausencia de clips de bloqueo provocó que los tensores de los cables se desenroscaran progresivamente, anulando el control de la nave al momento del despegue.

Los estudios periciales, dirigidos por el ingeniero aeronáutico Miguel Cafaro junto a especialistas de la Fuerza Aérea Argentina, definieron la falta de fijación como “una falta gravísima, causante del accidente”. La falla mecánica impidió estabilizar el avión de la empresa Flying America S.A. tras carretear en la pista 26 en un vuelo sanitario hacia Buenos Aires, provocando la muerte de los pilotos Claudio Canelo y Héctor Vittore, el médico Diego Ciolfi y la enfermera Denise Torres García.

La Cámara Federal ratificó la responsabilidad de los acusados

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó en julio de 2026 los procesamientos dictados originalmente en noviembre de 2025 contra los cinco trabajadores de Air Delta SRL. La resolución judicial dejó firme la imputación por desastre aéreo culposo agravado por cuatro fallecimientos.

El pedido de debate oral elevado por el fiscal Marcelo Rapoport cierra la etapa de instrucción en Río Grande y habilita la remisión de la causa a la instancia de juicio para determinar las penas correspondientes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)