SoberaníaTech reúne a jóvenes de 16 a 35 años en noviembre

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(OPI TdF) – El certamen tecnológico gratuito recibirá postulaciones entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre con cupos limitados para residentes fueguinos y oriundos de la provincia radicados en el resto del país.

La Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur lanzó la convocatoria para SoberaníaTech, una hackatón provincial gratuita que se desarrollará del 9 al 12 de noviembre y culminará en Ushuaia. El certamen convoca a jóvenes de 16 a 35 años para diseñar soluciones tecnológicas orientadas al territorio provincial.

Del 26 de octubre al 6 de noviembre, el organismo habilitará el registro de participantes con cupos limitados a través del portal oficial del evento. La iniciativa incorpora el lema institucional “Tecnología para la Soberanía” y “Innovar desde el sur, transformar el futuro”, bajo una modalidad híbrida que combina capacitación, mentorías y trabajo colaborativo presencial y virtual.

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Cinco ejes estratégicos para Tierra del Fuego

La Agencia de Innovación de Tierra del Fuego estructuró la competencia en torno a cinco áreas temáticas para el armado de prototipos y herramientas propias en la jurisdicción. Los equipos integrarán de 3 a 5 miembros, aunque el sistema admite anotaciones individuales para que la organización asigne grupos de trabajo.

En la plataforma de desarrollo, los participantes abordarán los ejes de Territorio, Malvinas y Atlántico Sur; Antártida, Ciencia y Conocimiento Abierto; Autonomía y Soberanía Tecnológica; Ambiente y Recursos Estratégicos; y Memoria, Cultura e Innovación Comunitaria.

Estudiantes, programadores, diseñadores, comunicadores, artistas, docentes e investigadores integran el perfil de destinatarios definido por el ente provincial, sin exigencia de conocimientos previos en programación. El reglamento habilita tanto a residentes actuales de Tierra del Fuego como a fueguinos radicados en otras provincias argentinas.

El 19 de noviembre, la Fábrica de Talento de Ushuaia, situada en Av. Maipú 1255, albergará la jornada de cierre presencial donde los grupos expondrán sus prototipos ante un jurado independiente en una sesión abierta al público, mientras que las inscripciones se realizan en el sitio web y el correo [email protected]. (Agencia OPI Tierra del Fuego)