Javier Milei viaja a España para respaldar a la derecha en elecciones

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El jefe de Estado viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero Adrián Ravier para cumplir una agenda de once horas en Madrid centrada en fundaciones partidarias, foros académicos y referentes de VOX y el Partido Popular.

El presidente de la Nación, Javier Milei, partirá este lunes a las 23:00 rumbo a España junto al canciller, Pablo Quirno, y al vocero presidencial, Adrián Ravier, para desarrollar el miércoles 21 de octubre una agenda en Madrid enfocada en respaldar a dirigentes de la derecha antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. Aunque la comitiva oficial arribará al país europeo el martes a las 13:00 (hora argentina), la actividad del mandatario se concentrará en una ventana de once horas durante la jornada siguiente sin incluir encuentros bilaterales con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni detallar las partidas presupuestarias afectadas al traslado en el avión presidencial.

El itinerario oficial en la capital española comenzará el 21 de octubre a las 5:15 (hora argentina) con la exposición de Milei en la jornada Nueva Economía Forum, organizada en el Real Casino Gran Círculo. A las 8:00, el titular del Poder Ejecutivo Nacional se trasladará a la Universidad Rey Juan Carlos para mantener una reunión con el profesor Jesús Huerta de Soto, con quien disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca dictado en esa institución educativa.

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Javier Milei articula en Madrid con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal frente al gobierno de Pedro Sánchez

El presidente de la Nación, Javier Milei, continuará su cronograma en Madrid a las 10:00 en la sede de la Fundación Disenso y mantendrá un encuentro con el líder de VOX, Santiago Abascal, para luego reunirse a las 12:00 con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La visita oficial se produce en un marco de deterioro diplomático con el mandatario español Pedro Sánchez, a quien el jefe de Estado argentino acusó en reiteradas ocasiones de “traicionar a su propio pueblo“.

Desde la Casa Rosada manifestaron expectativas ante una eventual derrota electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en los comicios generales del 29 de noviembre. Si bien el oficialismo argentino ratificó su mayor afinidad ideológica con la estructura de Abascal, en el entorno presidencial señalaron que también recibirían con agrado una victoria del Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Tras sus contactos políticos, Milei brindará a las 14:00 una entrevista al periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia, y a las 16:00 abordará el vuelo presidencial de regreso a la Argentina.

La Casa Rosada alinea su estrategia electoral con Donald Trump y el clan Bolsonaro

El jefe de Estado, Javier Milei, encuadra su desembarco en Europa dentro de una estrategia de la Casa Rosada destinada a “expandir” sus postulados e impulsar a nivel internacional a candidatos de derecha en procesos electorales inminentes. En la antesala de su partida hacia España, el mandatario se exhibió con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil que disputará la segunda vuelta electoral del 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva, bajo la consigna oficialista de “pintar de azul” la región sudamericana.

Esa misma directriz política rige el respaldo explícito del Gobierno argentino hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a las elecciones legislativas de medio término previstas para el 3 de noviembre en el país norteamericano. Durante su intervención previa en la Gala Hispana organizada por Derecha Diario en territorio estadounidense, Milei declaró: “Nos alineamos con Israel y con los Estados Unidos para defender los valores judeocristianos que dieron vida a la civilización occidental. En una alianza histórica con el presidente Trump, decidimos ser un faro de libertad para una región que vivió más de dos décadas bajo el yugo socialista. Y en esta nueva era, conviene recordar qué es lo que está en juego“.

Una vez concluida la incursión en Madrid, la comitiva integrada por Quirno y Ravier aterrizará en la ciudad de Buenos Aires el jueves 22 de octubre a las 8:00. El presidente de la Nación retomará su agenda local el viernes 23 con su participación en la cena anual de la Fundación Faro. (Agencia OPI Santa Cruz)