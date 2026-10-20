Evacuaron el aeropuerto de Trelew ante amenaza de bomba

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La terminal aérea permaneció cerrada durante casi dos horas luego de que los peritajes descartaron artefactos en la aeronave procedente de Buenos Aires, sin registrar demoras en otros vuelos programados.

(OPI Chubut) – Un pasajero que viajaba en un vuelo de la aerolínea JetSMART procedente de Buenos Aires hacia Trelew quedó detenido a disposición de la justicia tras afirmar a viva voz que había dejado un artefacto explosivo en el baño del avión. La advertencia activó un protocolo de contingencia que obligó a evacuar la terminal aérea de la ciudad y a desplegar operativos de seguridad de manera preventiva.

Efectivos de la Brigada de Explosivos inspeccionaron la aeronave y descartaron la presencia de elementos detonantes, por lo que las actuaciones confirmaron una falsa alarma. En tanto, el sujeto fue identificado y puesto bajo resguardo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El director del aeropuerto, Fabio Orellano, indicó que las tareas incluyeron la evacuación del hall principal de la terminal y el traslado ordenado de los pasajeros hacia los puntos de encuentro preestablecidos.

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La estación aérea permaneció cerrada durante casi dos horas hasta la reanudación formal de las operaciones en pista y salas de embarque. De acuerdo con el reporte oficial suministrado por la administración aeroportuaria, el episodio no provocó demoras en otros vuelos programados, mientras que el individuo involucrado quedó formalmente demorado a la espera de las determinaciones del fuero judicial correspondiente. (Agencia OPI Chubut)