Canasta básica en Santa Cruz la más cara del país

- Publicidad -

El costo de los alimentos en Santa Cruz encabezó los valores del país con una canasta mensual de $1.067.161, mientras la medición interanual arrojó subas de hasta 34,9% en la Patagonia.

La adquisición de la canasta básica de alimentos y bebidas en Santa Cruz demandó $1.067.161 durante septiembre, posicionando a la provincia con el costo de vida en consumo masivo más elevado del país según el informe Changuito Federal elaborado por la consultora Analytica.

El relevamiento privado ubicó en el segundo y tercer puesto de mayor gasto a Chubut con $1.062.515 y a Tierra del Fuego con $1.037.790, confirmando la concentración de los valores nominales más altos de la canasta representativa en las jurisdicciones de la región patagónica.

- Publicidad -

En contraposición con los registros australes, la adquisición mensual más económica se verificó en Catamarca con $947.194, escoltada por La Rioja con $931.735 y Mendoza con un piso de $919.551, exponiendo una marcada brecha territorial en el acceso a productos esenciales.

La Patagonia lidera la dispersión interanual del costo de vida en alimentos

La consultora Analytica determinó que el encarecimiento interanual más pronunciado del país se localizó en la provincia de Chubut con un alza del 34,9%, seguida por Tierra del Fuego con el 34,5% y Chaco con el 34,2% respecto al mismo período del año previo.

En el extremo opuesto de la medición interanual, los registros más moderados correspondieron a La Rioja con el 26,1%, San Luis con el 24,9% y Mendoza con el 24,6%, de acuerdo con las series estadísticas.

Respecto al impacto del gasto sobre los ingresos familiares, el estudio explicó que los mayores costos en el sur coinciden con “salarios más elevados”, aunque advirtió que al tomar el sueldo de comercio al por menor, la compra de alimentos “llega a implicar, en muchos casos, más de un tercio de la suma de dos salarios”.

El noreste argentino registró las mayores subas de precios mensuales

La consultora Analytica constató que los mayores incrementos mensuales de septiembre tuvieron su epicentro en la región del NEA, encabezada por Chaco con una suba del 5,0%, Corrientes con el 4,6% y Misiones con el 4,2%.

En contraste con las provincias norteñas, las menores variaciones mensuales se registraron en Río Negro con el 1,0%, Neuquén con el 1,0% y Mendoza con el 0,9%, reflejando que “una de las causas en la dispersión de precios es la heterogeneidad del costo de vida entre regiones”.

En la comparación nominal contra agosto, los saltos más marcados en pesos correspondieron a Salta con una suba de $57.913, Entre Ríos con $52.835 y Corrientes con $51.681, mientras que “las menores subas se dieron en La Rioja (+$20.987), Neuquén (+$20.074) y Mendoza (+$3.827)”.

Artículos de primera necesidad mostraron comportamientos dispares en góndola

La canasta definida por la consultora Analytica comprende una selección de productos de supermercado representativa del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores.

Dentro de los artículos relevados en el seguimiento de precios en línea, se destacó la suba de la cebolla con subas de entre el 30% y el 60% en la mayoría de las provincias, alcanzando picos en San Luis con el 74,1% y San Juan con el 63,2%.

A su vez, el arroz subió en todas las provincias con incrementos de entre el 2% y el 7%, en tanto que el aceite de girasol se mantuvo prácticamente sin cambios en 17 jurisdicciones tras haber encabezado los aumentos durante el mes precedente. (Agencia OPI Santa Cruz)