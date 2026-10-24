Siete descuidos habilitan el robo de fondos y cuentas

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Un informe técnico de la multinacional TIVIT sistematizó siete descuidos operativos que exponen fondos y cuentas bancarias, señalando la repetición de claves, mensajes fraudulentos y brechas en transacciones mediante códigos QR.

La multinacional brasileña TIVIT publicó un informe técnico en el marco del mes de la ciberseguridad donde identificó siete fallas operativas cotidianas que habilitan el acceso no autorizado a dinero, cuentas bancarias e información personal. La advertencia corporativa detalló los métodos de manipulación digital y descuidos sistemáticos en dispositivos que facilitan la sustracción de credenciales y activos financieros.

Entre las principales vulnerabilidades registradas, la compañía destacó la inducción artificial de urgencia para forzar clics en enlaces falsos sin verificar los remitentes ni recurrir a los canales oficiales. El reporte remarcó que la reutilización de una misma clave en múltiples plataformas multiplica el daño patrimonial tras una filtración, al tiempo que omitir la autenticación multifactor debilita el resguardo en servicios financieros y correos electrónicos.

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La firma tecnológica alertó además sobre maniobras fraudulentas orientadas a obtener códigos de verificación directos mediante suplantación de identidad de supuestos familiares o empleados que aducen validar operaciones. De acuerdo con el diagnóstico, los cobros y accesos web basados en códigos QR incorporan vectores de riesgo hacia sitios adulterados donde los usuarios consignan datos bancarios y credenciales personales.

La multinacional TIVIT subrayó que la postergación de parches en sistemas operativos impide corregir vulnerabilidades críticas en los dispositivos, exponiendo los registros a fallas técnicas, robos físicos o intrusiones directas en caso de no disponer de respaldos externos. Ante este escenario operativo, la firma concluyó: “Al igual que cuando caminas en una calle que sientes que no es segura y tomas precauciones, en nuestra vida digital tenemos que aprender cómo identificar posibles fraudes para no caer en ellos”. (Agencia OPI Santa Cruz)