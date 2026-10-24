Economía y Finanzas

Siete descuidos habilitan el robo de fondos y cuentas

Guerra de tasas en billeteras virtuales
Guerra de tasas en billeteras virtuales
- Publicidad -

Un informe técnico de la multinacional TIVIT sistematizó siete descuidos operativos que exponen fondos y cuentas bancarias, señalando la repetición de claves, mensajes fraudulentos y brechas en transacciones mediante códigos QR.

La multinacional brasileña TIVIT publicó un informe técnico en el marco del mes de la ciberseguridad donde identificó siete fallas operativas cotidianas que habilitan el acceso no autorizado a dinero, cuentas bancarias e información personal. La advertencia corporativa detalló los métodos de manipulación digital y descuidos sistemáticos en dispositivos que facilitan la sustracción de credenciales y activos financieros.

Entre las principales vulnerabilidades registradas, la compañía destacó la inducción artificial de urgencia para forzar clics en enlaces falsos sin verificar los remitentes ni recurrir a los canales oficiales. El reporte remarcó que la reutilización de una misma clave en múltiples plataformas multiplica el daño patrimonial tras una filtración, al tiempo que omitir la autenticación multifactor debilita el resguardo en servicios financieros y correos electrónicos.

- Publicidad -

La firma tecnológica alertó además sobre maniobras fraudulentas orientadas a obtener códigos de verificación directos mediante suplantación de identidad de supuestos familiares o empleados que aducen validar operaciones. De acuerdo con el diagnóstico, los cobros y accesos web basados en códigos QR incorporan vectores de riesgo hacia sitios adulterados donde los usuarios consignan datos bancarios y credenciales personales.

La multinacional TIVIT subrayó que la postergación de parches en sistemas operativos impide corregir vulnerabilidades críticas en los dispositivos, exponiendo los registros a fallas técnicas, robos físicos o intrusiones directas en caso de no disponer de respaldos externos. Ante este escenario operativo, la firma concluyó: “Al igual que cuando caminas en una calle que sientes que no es segura y tomas precauciones, en nuestra vida digital tenemos que aprender cómo identificar posibles fraudes para no caer en ellos”. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Nuevo aumento en la nafta y gasoil: ya acumulan un 81% en el año - Foto: NA

Subió 1,96% la venta de combustibles en septiembre

El Gobierno reglamentó el régimen de reducción de aportes patronales

El Gobierno nacional reglamentó la Inocencia Fiscal ll

Ventas en supermercados y autoservicios se desploman en junio - Foto: NA

El consumo masivo profundizó su retroceso en agosto

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

El juez Carlos Albarracín juró antes de ser aprobado - Foto: Prensa de Gobierno

El juez Carlos Albarracín juró antes de ser aprobado. Tenemos la prueba del fraude legislativo. Boffi, Barrientos y Martínez ¿Cuánto vale cambiar un voto de un día para el otro?

Nuevo aumento en la nafta y gasoil: ya acumulan un 81% en el año - Foto: NA

Subió 1,96% la venta de combustibles en septiembre

Chubut impulsa la economía circular en Península Valdés

Chubut impulsa la economía circular en Península Valdés

Detuvieron en Esquel a un hombre por privar de la libertad a su familia

Detuvieron en Esquel a un hombre por privar de la libertad a su familia