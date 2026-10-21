Río Grande reclama 17.000 millones por coparticipación

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El subsecretario de Finanzas comunal advirtió que el atraso financiero vulnera el tope judicial de 21 días, retiene $5.900 millones críticos y compromete el pago de sueldos, servicios básicos y contratos con proveedores locales.

(OPI TdF) – El subsecretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, Nicolás Giordano, denunció que el Gobierno provincial mantiene una deuda acumulada de $17.000 millones por recursos coparticipables impagos, con retrasos administrativos que trepan hasta los 60 días. La retención de estas partidas compromete directamente el funcionamiento operativo de la administración local, dado que cerca del 80% de los ingresos del distrito dependen del goteo conjunto de la coparticipación nacional y provincial.

Las demoras exceden los plazos legales ordinarios y alteran el cumplimiento de las obligaciones salariales, los contratos con prestadores y el sostenimiento de los servicios básicos en Río Grande. La falta de acreditación en tiempo y forma desarma las proyecciones presupuestarias, impidiendo proyectar gastos corrientes sobre estimaciones de recaudación que el Ejecutivo fueguino no transfiere en los términos vigentes. Frente a este panorama, el funcionario puntualizó: “Esta complejidad nos rompe la planificación de todos los servicios que llevamos adelante”.

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El Municipio de Río Grande denunció incumplimientos a la Resolución 665/09

El Municipio de Río Grande fundamentó el reclamo en las pautas fijadas por la Resolución Ministerial 665/09, norma que regula la periodicidad de las transferencias tributarias hacia las comunas. Las demoras actuales de hasta dos meses quebrantan los parámetros jurisprudenciales fijados en litigios previos entre las partes, donde la Justicia determinó un plazo de 21 días como término razonable para que la Provincia acredite las partidas.

Dentro de la acreencia total informada por la Secretaría de Finanzas, un tramo crítico de $5.900 millones corresponde a partidas vencidas que registran atrasos específicos de entre 40 y 60 días. Esta acumulación triplica el tope judicial de 21 días vigente como referencia operativa para las remesas públicas, desarticulando el flujo de caja necesario para cancelar compromisos corrientes. Giordano remarcó las dificultades operativas generadas por el mecanismo de transferencia provincial: “Si uno planifica en función de estimaciones pero todos los meses sigue generando esa diferencia de deuda y se va estirando en el tiempo, se hace muy difícil. Esa es la situación que estamos viviendo hoy”.

Las acciones institucionales avanzan ante el Concejo Deliberante de Río Grande

El Municipio de Río Grande formalizó el estado del reclamo financiero ante el Concejo Deliberante local mediante un informe técnico elaborado por el Tribunal de Cuentas Municipal. La presentación incorpora documentación de respaldo consistente en conciliaciones bancarias y el cómputo pormenorizado de los coeficientes coparticipables que corresponden a la ciudad, junto al cuestionamiento por la dilación provincial en la publicación de los informes definitivos de recaudación general.

La persistencia de los saldos impagos durante los últimos tres períodos fiscales empujó a la intendencia a activar nuevas vías institucionales para intimar el desembolso de los fondos. Giordano alertó que el arrastre de la acreencia impacta en la liquidez bancaria del Estado municipal: “Este atraso permanente, sistemático, que se viene dando en los últimos tres años, lleva a nosotros a tener una situación mucho más complicada”.

El subsecretario concluyó advirtiendo que la falta de previsibilidad financiera asfixia la capacidad de pago del municipio frente a los prestadores y los trabajadores: “Este reclamo es en resguardo de los derechos de los vecinos de Río Grande, que son los verdaderos titulares de los recursos que le corresponden a la ciudad”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)