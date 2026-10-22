Chubut registró contagio interpersonal de hantavirus

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(OPI Chubut) – Un estudio genómico constató la transmisión interpersonal de hantavirus en convivientes de la zona cordillerana, situación que activó el rastreo de contactos estrechos según el reporte epidemiológico oficial de la región sur.

Tres integrantes de una familia de Cerro Centinela resultaron positivos de hantavirus según documentó el informe oficial para la región sur del país. La determinación surgió tras comprobarse los primeros síntomas en los afectados, quienes habitan una misma vivienda en la comarca cordillerana de la provincia.

El estudio genómico corroboró que las tres personas convivientes adquirieron la infección mediante una cadena de transmisión de persona a persona. El reporte técnico quedó formalmente incorporado en el Boletín Epidemiológico Nacional N°830, correspondiente a la temporada epidemiológica 2025-2026.

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Transmisión interpersonal en Cerro Centinela demandó rastreo de contactos

El informe epidemiológico oficial determinó que la detección de casos vinculados en Cerro Centinela exige identificar de inmediato los contactos estrechos de los pacientes infectados para sostener una vigilancia activa. Respecto al inicio del brote, los especialistas evaluaron que la exposición inicial a roedores silvestres infectados permanece como la hipótesis primaria de ingreso del patógeno al núcleo familiar.

En la dinámica habitual de contagio, la patología ingresa al organismo al inhalar partículas microscópicas contaminadas con orina, saliva o excrementos de roedores portadores. De fondo, la confirmación de la vía interpersonal en los tres convivientes de Cerro Centinela concentra las tareas sanitarias en el seguimiento epidemiológico de las personas que compartieron el mismo espacio físico con los afectados.

Sintomatología clínica y evolución pulmonar bajo vigilancia médica

La sintomatología documentada para los casos detectados comprende cuadros iniciales de fiebre persistente con escalofríos, dolor de cabeza constante y dolores musculares agudos, localizados con mayor frecuencia en la espalda y en las extremidades inferiores. Estas manifestaciones se combinan con un estado de cansancio extremo, decaimiento generalizado, náuseas, vómitos, diarrea y dolores abdominales.

En las situaciones de mayor gravedad clínica, los cuadros patológicos derivan en tos persistente y severa dificultad respiratoria como resultado del compromiso pulmonar y cardiovascular agudo. Las pautas de control sobre los casos detectados en Cerro Centinela mantienen la observación médica sobre el entorno conviviente y la red de contactos directos en la zona cordillerana. (Agencia OPI Chubut)