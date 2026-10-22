Tierra del Fuego

Judiciales de Tierra del Fuego paran por 36 horas

Judiciales fueguinos realizarán paro de 48 horas por salarios
Judiciales fueguinos realizarán paro de 48 horas por salarios
- Publicidad -

El gremio judicial ratificó el plan de lucha ante el congelamiento de ascensos dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia y advirtió un retroceso frente a los índices oficiales de precios.

(OPI TdF) – La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ejecuta un paro por 36 horas en Tierra del Fuego desde el último martes, en reclamo de mejoras salariales y respuestas oficiales del Superior Tribunal de Justicia. La medida profundiza las acciones sindicales resueltas en el ámbito provincial ante el deterioro continuo del poder adquisitivo en los haberes del sector.

El dirigente gremial Matías Taborda ratificó la continuidad de las medidas de fuerza iniciadas durante la semana previa. La representación gremial sostuvo que la huelga responde de forma directa a la falta de acuerdos paritarios y a la negativa de la corte provincial para habilitar instancias de recomposición frente al encarecimiento del costo de vida.

- Publicidad -

La UEJN denunció una pérdida salarial del 8% y cuestionó las restricciones en ascensos

La UEJN constató que la pérdida salarial de los trabajadores judiciales frente a la inflación acumulada alcanza ocho puntos porcentuales durante el año en Tierra del Fuego. Esta brecha económica aumentó ante la falta de una pauta que permita compensar las variaciones de precios informadas por los índices oficiales, mientras el tribunal superior mantiene un esquema administrativo restrictivo sobre los haberes de la planta funcional.

Taborda fundamentó la determinación gremial al precisar que la medida “es la continuidad del plan de lucha iniciado durante la semana anterior y responden principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios judiciales”. A su vez, el referente sindical expuso: “Todo esto es en virtud de que a la fecha no hay ninguna respuesta satisfactoria a nuestros reclamos, que vienen siendo al menos no perder contra la inflación oficial, ni siquiera estamos hablando de la inflación real”.

Respecto del escenario general, Taborda manifestó: “No estamos ajenos ni desconocemos la situación provincial. Sigue nuestra responsabilidad y la que asumimos ante nuestros compañeros, que es defender al trabajador judicial”. La conducción gremial recordó además que las medidas de austeridad fijadas por la corte provincial afectaron los ascensos de categoría y trabaron el régimen de promociones de la carrera judicial.

Los empleados judiciales sostienen la medida de fuerza por 36 horas a la espera de definiciones salariales y la revisión del esquema administrativo en los tribunales fueguinos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Congreso de SUTEF resolverá la oferta salarial de Melella - Foto: SUTEF

Tierra del Fuego debate el salario docente

La Municipalidad de Río Grande -

Río Grande reclama 17.000 millones por coparticipación

ATE Río Grande exige paritarias ante una inflación del 23,6%

ATE Río Grande exige paritarias ante una inflación del 23,6%

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Congreso de SUTEF resolverá la oferta salarial de Melella - Foto: SUTEF

Tierra del Fuego debate el salario docente

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso - Foto: Pablo Grasso

De la asfixia al perdón, el cínico salvavidas a vecinos y comerciantes de Pablo Grasso para financiar su carrera a la gobernación. Subsidio al moroso, castigo al cumplidor

Caso ANDIS: Concluye el peritaje del celular de Diego Spagnuolo y avanza la investigación

Diego Spagnuolo suma pedidos de indagatoria por compras en ANDIS

Patricia Bullrich advirtió límites en la marcha de la economía - Foto:

Patricia Bullrich advirtió límites en la marcha de la economía