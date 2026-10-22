Judiciales de Tierra del Fuego paran por 36 horas

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El gremio judicial ratificó el plan de lucha ante el congelamiento de ascensos dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia y advirtió un retroceso frente a los índices oficiales de precios.

(OPI TdF) – La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ejecuta un paro por 36 horas en Tierra del Fuego desde el último martes, en reclamo de mejoras salariales y respuestas oficiales del Superior Tribunal de Justicia. La medida profundiza las acciones sindicales resueltas en el ámbito provincial ante el deterioro continuo del poder adquisitivo en los haberes del sector.

El dirigente gremial Matías Taborda ratificó la continuidad de las medidas de fuerza iniciadas durante la semana previa. La representación gremial sostuvo que la huelga responde de forma directa a la falta de acuerdos paritarios y a la negativa de la corte provincial para habilitar instancias de recomposición frente al encarecimiento del costo de vida.

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La UEJN denunció una pérdida salarial del 8% y cuestionó las restricciones en ascensos

La UEJN constató que la pérdida salarial de los trabajadores judiciales frente a la inflación acumulada alcanza “ocho puntos porcentuales durante el año” en Tierra del Fuego. Esta brecha económica aumentó ante la falta de una pauta que permita compensar las variaciones de precios informadas por los índices oficiales, mientras el tribunal superior mantiene un esquema administrativo restrictivo sobre los haberes de la planta funcional.

Taborda fundamentó la determinación gremial al precisar que la medida “es la continuidad del plan de lucha iniciado durante la semana anterior y responden principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios judiciales”. A su vez, el referente sindical expuso: “Todo esto es en virtud de que a la fecha no hay ninguna respuesta satisfactoria a nuestros reclamos, que vienen siendo al menos no perder contra la inflación oficial, ni siquiera estamos hablando de la inflación real”.

Respecto del escenario general, Taborda manifestó: “No estamos ajenos ni desconocemos la situación provincial. Sigue nuestra responsabilidad y la que asumimos ante nuestros compañeros, que es defender al trabajador judicial”. La conducción gremial recordó además que las medidas de austeridad fijadas por la corte provincial afectaron los ascensos de categoría y trabaron el régimen de promociones de la carrera judicial.

Los empleados judiciales sostienen la medida de fuerza por 36 horas a la espera de definiciones salariales y la revisión del esquema administrativo en los tribunales fueguinos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)