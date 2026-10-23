Ediles de Río Grande exigen el envío de coparticipación

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(OPI TdF) – El cuerpo legislativo sesionó en el Museo Municipal Virginia Choquintel con asistencia completa de sus nueve ediles y sancionó un paquete normativo que abarcó salud pública, ordenamiento urbano y patrimonio histórico.

El Concejo Deliberante de Río Grande aprobó una comunicación oficial promovida por el bloque del Movimiento Popular Fueguino que formaliza la preocupación institucional por la deuda acumulada de coparticipación que el Gobierno de Tierra del Fuego mantiene con el Municipio de Río Grande. La iniciativa parlamentaria busca destrabar partidas financieras que corresponden por mandato legal a la administración comunal para el sostenimiento de sus funciones operativas básicas.

Los nueve ediles que integran la totalidad del cuerpo legislativo local —Guadalupe Zamora, Alejandra Arce, Verónica Martínez, Florencia Vargas, Maximiliano Ybars, Walter Abregú, Matías Löffler, Federico Runín y Jonatan Bogado— se reunieron en el auditorio del Museo Municipal Virginia Choquintel para convalidar este requerimiento financiero que tensa el vínculo entre el Ejecutivo fueguino y la intendencia norteña.

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El cuerpo parlamentario municipal sancionó el dictamen 68/26, impulsado por el concejal Jonatan Bogado de la bancada Provincia Grande, el cual crea formalmente el Programa Municipal de Abordaje de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en Adolescentes para intervenir sanitariamente en la contención de jóvenes de la localidad. Esta medida busca dotar de herramientas operativas a los centros asistenciales de Río Grande ante problemáticas de salud mental y física asociadas a la nutrición.

La concejala Alejandra Arce, también representante de Provincia Grande, logró la sanción con modificaciones del dictamen 79/26, el cual estructura el Registro Municipal de Cuidadoras, Cuidadores y Cooperativas abocadas a la prestación de servicios para infancias, adolescentes, personas mayores y ciudadanos con discapacidad en Río Grande. La normativa persigue ordenar y transparentar la nómina de prestadores que operan dentro del distrito territorial comunal.

Regulaciones de patrimonio y espacio urbano

Los ediles de Río Grande aprobaron por unanimidad el dictamen 80/26, presentado por el legislador comunal Maximiliano Ybars de la Unión Cívica Radical, que declara formalmente al Puente General Enrique Mosconi como Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico de la ciudad para consolidar la protección estructural del viaducto que conecta las márgenes urbanas del río. En la misma línea de preservación, el recinto legislativo sancionó el dictamen 71/26, correspondiente al bloque oficialista, que homologa de forma definitiva el Plan de Gestión de la Reserva Natural Urbana Laguna de los Patos.

La reconfiguración del esquema territorial comunal sumó la institucionalización de la chacra agroexperimental “Germán Asencio” con asignación específica del predio fiscal y la creación del espacio público denominado “Paseo Brigadier General Juan Manuel de Rosas”, ambas mociones promovidas por Jonatan Bogado. La concejala Florencia Vargas, referente del bloque Somos Fueguinos, concretó la designación oficial de las arterias viales “Luis Gliubich” y “Julián Baeza”, además de conseguir la aprobación del dictamen 75/26 que declaró de interés cultural la campaña escolar “Gotitas de esperanza” de la Escuela Privada de Educación Integral Marina.

El concejal Walter Abregú, representante del Partido Justicialista, completó el temario aprobado mediante la sanción de la jornada anual “Inclusión en Movimiento” y la puesta en marcha de la campaña local de concientización digital juvenil “Tu Privacidad Importa”, mientras que los ediles Guadalupe Zamora y Matías Löffler rubricaron el dictamen 67/26 para el emplazamiento de un monumento al periodista deportivo Hugo Varas, quedando los dictámenes girados al Ejecutivo municipal para su reglamentación y promulgación administrativa. (Agencia OPI Tierra del Fuego)