La condena de 11 años a Roberto Neil quedó sin efecto penal

- Publicidad -

El máximo tribunal provincial anuló la sentencia de once años de prisión dictada en 2025, encuadró el hecho bajo la figura de exceso en legítima defensa y fijó la lectura de fundamentos para noviembre.

El Tribunal Superior de Justicia ordenó la inmediata excarcelación del empresario Roberto Neil en Río Gallegos, al resolver una instancia de casación que modificó la carátula de homicidio simple por la de exceso en la legítima defensa. La resolución judicial anuló la condena a 11 años de prisión que le había impuesto el 25 de noviembre de 2025 la Cámara Criminal de Río Gallegos, disponiendo el cese de encierro preventivo al ajustarse a un encuadre penal que prevé un tope de dos años de prisión.

La intervención del cuerpo judicial respondió a una apelación articulada por la abogada defensora del comerciante. En el análisis del expediente, el Procurador General, Eduardo Sosa, examinó la acusación inicial y dictaminó que la conducta imputada no correspondía al delito de homicidio simple, determinando que medió una extralimitación en los medios de defensa empleados durante el incidente. Con ese criterio fiscal, los nueve integrantes del tribunal colegiado hicieron lugar al planteo y dispusieron que el acusado recupere la libertad un día jueves.

- Publicidad -

El proceso penal juzgó lo ocurrido el 2 de junio de 2023 en la concesionaria de automóviles Oasis, predio comercial perteneciente al imputado. En dicha sede se presentó Franco Cuevas, un joven de 23 años, para increpar al propietario por un litigio referido a la tenencia de un terreno y el uso de un inmueble lindero, oportunidad en la que Neil descargó 5 disparos con un arma de fuego calibre .38 que ocasionaron la muerte de la víctima de forma inmediata.

El Tribunal Superior fijó la fecha de los fundamentos en Río Gallegos

El Tribunal Superior de Justicia completará la formalización procesal de esta resolución mediante la entrega de sus consideraciones técnicas en la capital de Santa Cruz. El presidente del cuerpo judicial, Gabriel Contreras, confirmó formalmente que los argumentos jurídicos que sustentan la revocación del fallo de primera instancia y la excarcelación definitiva serán notificados a las partes el próximo 17 de noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)