Tierra del Fuego debate el salario docente

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El gremio docente presentó un estudio de costos familiares para elevar el piso salarial, mientras el Ejecutivo provincial condiciona las subas a la disponibilidad presupuestaria y a la sanción de una ley de financiamiento.

(OPI TdF) – El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) abrieron una mesa técnica para discutir un salario mínimo de referencia, instancia donde el gremio reclamó un ingreso testigo de $3.100.000. El titular de la cartera educativa, Pablo López Silva, encabezó la reunión derivada del Acuerdo Social y Educativo Integral sin definir montos ni fijar plazos de aplicación para recomponer los haberes del escalafón.

La discusión técnica aborda nueve componentes propuestos por la entidad sindical para calcular el costo de vida familiar en el distrito. Dicho esquema contempla vivienda, alimentación, transporte, indumentaria, salud, esparcimiento y previsión social, parámetros calculados de manera conjunta con la consultora MATE.

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SUTEF expuso una brecha salarial frente al costo de vida familiar

El sindicato docente planteó una diferencia sustancial entre los ingresos vigentes y el cálculo de subsistencia familiar en las tres ciudades de la provincia. La secretaria adjunta de SUTEF, Soledad Rottaris, remarcó la distancia que separa la realidad económica actual respecto del parámetro técnico elaborado para la docencia estatal.

“Hoy estamos arrancando de un salario que ronda los $1.300.000 y estamos muy lejos de ese salario mínimo”, sostuvo Rottaris al fundamentar la meta de alcanzar los 3,1 millones de pesos de forma progresiva. La dirigencia sindical fundamentó el reclamo en las nueve necesidades básicas que afronta una familia trabajadora en la jurisdicción fueguina.

López Silva indicó que la administración provincial analizará los componentes acercados por el sindicato docente antes de validar una pauta definitiva. “La idea es reunirnos con el sindicato para empezar a analizar las variables que deberían conformar este salario”, señaló el funcionario respecto del trámite paritario pendiente.

Educación supedita la suba a fondos y leyes provinciales

El Ministerio de Educación ató la viabilidad de cualquier mejora salarial futura a la sanción del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado ante la Legislatura provincial. El ministro López Silva consideró que dicha norma resulta indispensable para planificar aumentos salariales y recordó la vigencia del decreto provincial de emergencia salarial docente como instrumento ordenador del gasto.

La cartera educativa también vinculó los números a las partidas asignadas junto con Obras Públicas y el ministerio económico provincial. “Creo que pudimos llegar a un acuerdo y que esto también es parte del crecimiento: seguir confiando en que, a través del diálogo, se puede encontrar un camino para que nuestros trabajadores docentes tengan lo que merecen, sin hacer ninguna locura, sino destinando los recursos que tenemos de manera responsable”, expresó López Silva ante las partes.

En el mismo encuentro, los funcionarios entregaron a la conducción del SUTEF la primera etapa del diagnóstico sobre infraestructura edilicia escolar e informaron el desarrollo de una aplicación digital para centralizar reclamos de mantenimiento. La agenda de trabajo provincial incluyó las adecuaciones curriculares para la unidad pedagógica del ciclo 2026-2027, el seguimiento del ausentismo docente y la preparación de la Escuela de Verano para reforzar Lengua y Matemática, con la participación de la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, y la secretaria de Coordinación, María Fernanda García. (Agencia OPI Tierra del Fuego)